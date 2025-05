Estudantes homenageiam grandes mulheres em mostra de arte

Sob o tema “Mulheres que fazem história”, a edição deste ano do projeto Vernissage da Elite Rede de Ensino destacou o protagonismo feminino por meio de obras inspiradas em grandes personalidades e movimentos que marcaram o mundo. O evento, que transforma as unidades escolares em galerias culturais, é aberto ao público e reúne mais de 20 mil visitantes por todo o país.

Durante o projeto, os estudantes mergulharam no universo artístico ao aprender sobre a vida e a obra de importantes artistas, contextualizando suas criações com os movimentos culturais e a história de cada figura homenageada. O processo envolveu pesquisa, discussões em sala de aula e muita prática, propondo uma reflexão crítica sobre a presença e o papel da mulher ao longo da história. O resultado são trabalhos que podem impressionar pela sensibilidade, técnica e originalidade, conectando arte e educação como ferramentas de formação integral.

“Ao desenvolverem suas peças, os alunos exercitam a criatividade, autonomia, o trabalho em equipe e a coordenação motora. Mas, acima de tudo, se envolvem com temas sociais relevantes, tornando-se cidadãos mais conscientes e sensíveis. Além de fortalecerem vínculos com os familiares, que são convidados especiais no dia da apresentação”, compartilhou o diretor da unidade Elite Tijuca, Adriano Farias.

A mostra ocorreu simultaneamente em todas as unidades da rede, cada escola organizou a exposição em seus próprios espaços, oferecendo aos visitantes uma viagem por diferentes períodos e contextos históricos, sob o olhar dos jovens artistas.

