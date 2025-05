VII Fórum Brasil Saúde 2025 debate os principais desafios e avanços do setor

Para discutir os principais desafios e perspectivas da saúde pública no país, será realizado na próxima quarta-feira, 21 de maio, a partir das 14h, o Fórum de Saúde na Arena Hospitalar HUB.



O evento reunirá especialistas e gestores da área para debater temas como saúde mental, o avanço das doenças crônicas, o envelhecimento saudável da população e estratégias de controle de epidemias — assuntos cada vez mais aborados diante das transformações demográficas e sanitárias que o Brasil enfrenta.

Saúde em transformação: cuidando do agora e do amanhã

Das 14h20 às 15h05, Adriano Massuda, secretário-executivo do Ministério da Saúde, abre o evento discutindo as mudanças e inovações em curso no sistema de saúde. A palestra abordará como novas tecnologias, práticas e políticas públicas estão moldando o cuidado atual e projetando o futuro da saúde global.

Saúde mental | Do burnout à prevenção – construindo ambientes saudáveis

Das 15h05 às 15h50, o foco será a saúde mental dos profissionais de saúde e seu impacto na qualidade do atendimento. O painel discute estratégias para criar ambientes de trabalho mais saudáveis e sustentáveis.

Participam:

Wagner F. Gattaz, chairman da Gattaz Health e professor titular de Psiquiatria da FMUSP





Viviane Fortes, coordenadora-geral de fiscalização em segurança do Ministério do Trabalho e Emprego



?Doenças Crônicas | Cuidado integrado e sustentável

Das 15h50 às 16h35, o painel explora soluções inovadoras para o cuidado de doenças crônicas, com foco na integração entre atenção primária e especializada, o papel da nutrição e do estilo de vida, e estratégias para reduzir o impacto econômico e social dessas condições.

Participam:

Leandro Reis Tavares, vice-presidente executivo da Rede D'Or





Denise Lopes Pacheco, coordenadora estadual da Área Técnica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo



?Envelhecimento saudável | Longevidade ativa – repensando o cuidado com a população idosa

Das 16h35 às 17h20, o debate gira em torno das novas perspectivas sobre o envelhecimento e a importância de políticas públicas voltadas à longevidade ativa e produtiva.

Participam:

Claudia Cohn, diretora de negócios nacionais e relações institucionais da Dasa





Natalia Cuminale, jornalista e CEO do portal Futuro da Saúde



?Controle de epidemias | Da Descoberta ao controle – o papel da ciência na prevenção e resposta

Das 17h20 às 18h05, o painel encerra o evento com uma análise do papel da ciência na identificação, monitoramento e controle de surtos infecciosos, destacando o impacto das pesquisas no enfrentamento de epidemias.

Participa:

Ester Cerdeira Sabino, professora titular do Departamento de Patologia da FMUSP





Serviço: VII Fórum Brasil Saúde 2025

Local: Centro de Conveções do São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda - São Paulo – SP | ARENA HOSPITALAR HUB

Data: 21 de maio das 14h00 às 18h30

Website: https://sindhosp.org.br/