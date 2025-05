Prêmio Tax Brains valoriza líderes fiscais do Supply Chain

A Dootax, startup brasileira que oferece soluções que visam agilizar os processos fiscais empresariais, anuncia a terceira edição do Prêmio Tax Brains, iniciativa que destaca cases de inovação e estratégia na área fiscal e tributária. Neste ano, o evento premiará líderes e profissionais que atuam no setor de Supply Chain, abrangendo empresas de transporte, logística e cadeia de suprimentos que usam tecnologia e posicionamento estratégico para gerar maior eficiência e conformidade fiscal.



Marcada para acontecer em 14 de agosto, em São Paulo, a premiação terá inscrições abertas entre os dias 26 de maio e 11 de julho. Sua estrutura segue os mesmos moldes das edições anteriores: entre 28 de julho e 8 de agosto, uma comissão julgadora avaliará os cases e votará nos mais relevantes, de acordo com os critérios estabelecidos. Os vencedores da edição serão anunciados em um jantar, que deve reunir participantes e players do setor.



Desde sua primeira edição, o Prêmio Tax Brains tem como objetivo dar voz, palco e reconhecimento aos profissionais e times fiscais que estão inovando o mercado mesmo diante de cenários complexos. A cada edição, um setor é escolhido como foco e, em 2024, os destaques foram o agronegócio e o varejo.



Com curadoria de um comitê formado por especialistas e líderes do setor, os cases são avaliados com base em cinco critérios: inovação, automação, compliance, gestão estratégica e redução de custos.



De acordo com o economista Yvon Gaillard, CEO e cofundador da Dootax, “o prêmio é uma forma de mostrar para o mercado que a área fiscal não é só um centro de custo. Ela é uma área de inteligência e precisa ser incluída nas decisões estratégicas”.



Para Gaillard, o prêmio não apenas celebra os destaques do setor, mas também tem como objetivo incentivar a transformação digital e a inovação na área fiscal e tributária. “O reconhecimento público desses projetos destaca como a inovação pode gerar valor, reduzindo custos, aumentando a eficiência e fortalecendo o departamento fiscal como um setor estratégico dentro das empresas”, afirma.



“Esses profissionais são peças-chave para o crescimento e a competitividade das organizações. Eles enfrentam diariamente a complexidade da nossa legislação e, com criatividade e tecnologia, conseguem não apenas reduzir os impactos da burocracia, mas também gerar valor estratégico para os negócios. É uma contribuição que muitas vezes acontece nos bastidores e que merece ser trazida à luz, celebrada e valorizada”, acrescenta o CEO.



Valorização em tempos de mudança



Em um país que está passando pela maior reforma tributária das últimas décadas, o papel da área fiscal tem se tornado ainda mais estratégico. Com isso, cresce a urgência de reconhecer quem realmente sustenta a saúde fiscal das empresas.

“A área fiscal será responsável por traduzir essa nova realidade tributária para dentro das organizações. E isso exige preparo técnico, visão estratégica e reconhecimento. O Prêmio Tax Brains nasceu justamente para destacar esses talentos que, até pouco tempo, não tinham visibilidade”, avalia Gaillard.



“Fomentar a inovação nesse cenário é fundamental para transformar desafios em oportunidades, reduzir riscos e tornar os processos mais eficientes. A transformação digital traz mais segurança, agilidade e inteligência para a área fiscal, permitindo que ela assuma um papel ainda mais estratégico. Por isso, incentivar o pensamento inovador é, para nós, uma forma de impulsionar não só a evolução das empresas, mas também de toda a economia”, completa o CEO da Dootax.

Para mais informações sobre o Prêmio Tax Brains e realização de inscrições, basta acessar: https://dootax.com.br/premiotaxbrains/