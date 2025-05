Governante marca presença na assinatura do Memorando de Entendimento entre Ras Al Khaimah e Miami para melhor cooperação entre setores

Sua Alteza Xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo dos EAU e governante de Ras Al Khaimah, presenciou hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento entre Ras Al Khaimah e Miami, Flórida, visando intensificar e promover o intercâmbio e a cooperação em diversos setores de interesse comum.

O acordo foi assinado pelo Conselheiro Sênior de Sua Alteza Xeique Saud, Sua Excelência Mohammed Hassan Omran Alshamsi, e pelo Prefeito de Miami, Francis Suarez.

Sua Alteza Xeique Saud disse: "Este acordo marca o início de uma nova era de cooperação para Ras Al Khaimah e Miami, embora seja uma continuação da amizade de longa data e da parceria estratégica entre os EAU e os EUA. Ao incentivar uma maior cooperação e intercâmbio, abrimos novos caminhos para a inovação, o investimento e o diálogo cultural. Esperamos formar uma parceria dinâmica que reflita nossos valores compartilhados e visões ambiciosas para o futuro."

Através do Memorando de Entendimento, Ras Al Khaimah e Miami pretendem estabelecer um relacionamento de cooperação em diversos setores e áreas de interesse comum, incluindo planejamento urbano e segurança pública, promoção de negócios e turismo, tecnologia de cidades inteligentes, inovação e startups, bem como desenvolvimento sustentável, em linha com as Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Durante o encontro, as discussões também tiveram foco no fortalecimento dos laços econômicos, comerciais e de investimento, bem como nas muitas empresas americanas existentes com sede em Ras Al Khaimah, como Hilton, Guardian Glass e Caresoft Global. Sua Alteza Xeique Saud, também ressaltou o vibrante panorama econômico do Emirado e as oportunidades de investimento que oferece para impulsionar o crescimento empresarial e a inovação.

O Prefeito Suarez expressou seu sincero agradecimento a Sua Alteza Xeique Saud, pela calorosa hospitalidade, elogiando os fortes laços entre os EAU e os EUA, com um acordo que irá marcar um novo e promissor capítulo nas relações entre Ras Al Khaimah e uma das cidades mais importantes dos EUA.

