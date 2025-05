Giselle Farinhas Advogados: M&A aquece setor imobiliário

O Brasil encerrou 2024 com 1.674 operações de fusões e aquisições (M&A), segundo levantamento da Funds Society, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Os números confirmam a liderança do país na América Latina no segmento, com um volume financeiro estimado em US$ 47,9 bilhões.

Paralelamente, o mercado imobiliário também se destacou: as vendas aumentaram 20,9%, enquanto os lançamentos cresceram 18,6%, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Segmentos de imóveis de alto padrão e ativos classificados como estratégicos apresentaram retomada em 2024, com menor impacto da taxa Selic sobre esses empreendimentos. Nesse contexto, observou-se aumento na demanda por serviços jurídicos voltados para áreas como direito societário, contratos empresariais, estruturação tributária e compliance regulatório.

A relação entre o mercado imobiliário e o de fusões e aquisições é evidenciada por operações que envolvem ativos imobiliários, tanto por meio da incorporação de empreendimentos quanto por necessidades de expansão física. Empresas que passam por reorganizações societárias ou recebem aportes financeiros frequentemente promovem reavaliações em sua ocupação física, o que pode resultar em investimentos em imóveis corporativos.

Em meio a esse cenário, o escritório GF Advogados e Consultores, com sede no Rio de Janeiro e atuação em diversas capitais brasileiras, possui experiência em advocacia empresarial estratégica, incluindo operações de M&A e questões relacionadas ao mercado imobiliário.

A fundadora do escritório, Giselle Farinhas, afirma que o crescimento em ambos os setores é reflexo da maturidade empresarial e da busca por soluções jurídicas que antecipem riscos e garantam segurança nas decisões de alto impacto. “Empresas que operam no setor imobiliário de alto padrão têm intensificado operações de M&A para ampliar seus portfólios e garantir presença nacional. A advocacia, nesse contexto, precisa ir além do contencioso e atuar de forma preventiva, integrada aos objetivos de negócio”, explica a advogada.

Com atuação consolidada em transações internacionais, o GF Advogados e Consultores também representa empresas de setores estratégicos como comércio exterior, fundos de investimento internacionais, indústria farmacêutica, automobilística, educação, franquias, gastronomia e holdings familiares. O trabalho é realizado por equipes multidisciplinares, com foco na estruturação jurídica de ativos, governança corporativa, compliance e planejamento patrimonial empresarial.

A experiência internacional da fundadora levou à sua nomeação como juíza arbitral na Associação Lusófona de Arbitragem e Mediação (ALAM), com sede em Macau, representando o Comitê do Brasil, em entidade histórica que reúne profissionais habilitados a atuarem em conflitos comerciais envolvendo empresas dos países da lusofonia. A inclusão de Giselle Farinhas, por iniciativa do escritório BN Lawyers, na lista da ALAM reforça o reconhecimento da atuação do escritório no contexto global já que ambos os escritórios possuem clientes em comum.

Segundo a advogada, a expectativa para 2025 é de manutenção do crescimento tanto nas operações de M&A quanto na valorização do mercado imobiliário, especialmente em capitais estratégicas como Rio de Janeiro e São Paulo. “O futuro do mercado imobiliário exige visão jurídica estratégica para transformar ativos em oportunidades seguras e rentáveis. Estar juridicamente bem assessorado é um diferencial competitivo cada vez mais relevante e valorizado no mundo empresarial”, conclui.

Website: https://www.alam.org.mo/giselle-farinhas/