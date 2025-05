Apresentando a Joblio - O Futuro do Recrutamento Ético

A Joblio, plataforma mundial de recrutamento ético, foi lançada oficialmente hoje para combater o sistema de migração laboral, há tempos deteriorado por intermediários exploradores, altas taxas de recrutamento e violações dos direitos humanos. Com seu modelo baseado em tecnologia, a Joblio conecta trabalhadores selecionados diretamente com empregadores, ao eliminar intermediários antiéticos e garantir a contratação gratuita de trabalhadores migrantes. Os empregadores financiam o acesso a talentos, mas os trabalhadores jamais pagam, um passo importante para acabar com a exploração.

Uma missão enraizada na experiência pessoal

A Joblio é liderada por Jon Purizhansky, um refugiado que se tornou empreendedor e vivenciou os desafios da migração em pessoa. Forçado a fugir de seu país de origem ainda jovem, Jon enfrentou a incerteza e a vulnerabilidade que milhões de trabalhadores migrantes ainda enfrentam hoje. Agora um especialista mundialmente reconhecido em leis de migração laboral e mobilidade da força de trabalho a nível internacional, Jon criou a Joblio para proteger os trabalhadores e promover um processo de contratação transparente.

"Vivi a realidade que tantos trabalhadores migrantes enfrentam: incerteza, falta de informação e o risco constante de exploração", disse Jon Purizhansky, Fundador e Diretor Executivo da Joblio. "Ninguém deveria ter que pagar taxas exorbitantes ou arriscar sua segurança apenas para encontrar trabalho. A Joblio elimina os intermediários antiéticos que se aproveitam de trabalhadores vulneráveis ??e os substitui por um modelo de contratação direto e transparente."

Eliminando intermediários exploradores

Durante décadas, corretores cobraram taxas excessivas e fizeram falsas promessas aos trabalhadores, muitas vezes levando os mesmos a dívidas, ambientes de trabalho inseguros ou até mesmo a trabalhos forçados. A plataforma da Joblio rompe este sistema, dando aos empregadores acesso a talentos verificados e aos trabalhadores acesso a oportunidades reais, sem taxas ocultas, contratos enganosos ou subornos ilegais.

Com acesso às vagas em tempo real, um processo de contratação transparente e salvaguardas legais integradas, a Joblio capacita os trabalhadores e ajuda os empregadores a formar equipes mais estáveis ??e confiáveis. O resultado: um sistema de contratação que valoriza os direitos humanos e garante a integridade da força de trabalho.

O Programa ACE: Apoiando trabalhadores além do recrutamento

Além da contratação ética, a Joblio ajuda os trabalhadores migrantes a ter sucesso através de seu Programa ACE (Experiência de Concierge do Candidato). O programa oferece:

Treinamento antes do início sobre expectativas no local de trabalho, adaptação cultural e educação financeira.

sobre expectativas no local de trabalho, adaptação cultural e educação financeira. Suporte no local para que os trabalhadores garantam transições seguras e tranquilas.

para que os trabalhadores garantam transições seguras e tranquilas. Recursos de saúde mental para melhor bem-estar e produtividade dos trabalhadores.

Impulsionado pela experiência, respaldado por consultores internacionais

A missão da Joblio recebe suporte de uma equipe de liderança experiente e consultores internacionais, que garantem conformidade, defesa jurídica e escalabilidade. Com experiência em direito migratório, governança corporativa e direitos trabalhistas, a Joblio está posicionada para revolucionar o setor de recrutamento antiético e impulsionar mudanças a nível mundial.

Faça parte da revolução do recrutamento ético

À medida que a Joblio se expande mundialmente, ela convoca governos, empregadores e organizações de direitos humanos a se unir a seu movimento por um futuro onde o recrutamento seja justo, ético e sem exploração.

Sobre a Joblio

A Joblio conecta empregadores a talentos diversos e qualificados; de operários a profissionais qualificados. Com um amplo catálogo de candidatos selecionados e um sistema de suporte exclusivo que reduz a rotatividade e aumenta a produtividade, a Joblio oferece mais do que apenas contratação - ela oferece permanência.

