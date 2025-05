Tigo Energy encerra litígio de vários anos por violação de patente com a SMA

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” ou “Empresa”), fornecedora líder de soluções inteligentes de software para energia e energia solar, anunciou hoje que firmou um acordo de vários anos com a SMA (SMA Solar Technology AG e SMA Solar Technology America LLC) para encerrar o litígio relacionadoàviolação de sua propriedade intelectual. O acordo põe fimàação movida pela Tigo em 11 de julho de 2022, Processo n.º 1:22-cv-00915 (D. Del.), na qual alegava a infração de determinadas patentes por parte da SMA. Os termos do acordo são confidenciais e não serão divulgados.

Segundo o Código Elétrico Nacional § 690.12, “Rapid Shutdown of PV Systems on Buildings” (Desligamento rápido de sistemas fotovoltaicos em prédios, em português) exige que os circuitos de sistemas fotovoltaicos “instalados em prédios ou dentro deles incluam uma função de desligamento rápido para reduzir o risco de choque para equipes de emergência”. A tecnologia de desligamento rápido da Tigo está em conformidade com a UL 1741, o Padrão de Segurança para Inversores, Conversores, Controladores e Equipamentos de Sistema de Interconexão para Uso com Recursos de Energia Distribuída, e com os requisitos de desligamento rápido do Código Elétrico Nacional (NEC) dos EUA. A Tigo é líder em tecnologia de desligamento rápido e MLPE, com mais de 150 patentes concedidas ou pendentes. A empresa licencia ativamente suas patentes para outros fornecedores de equipamentos solares e tem vencido repetidamente em disputas de patentes.

“A capacidade das empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de proteger e defender sua propriedade intelectual é fundamental para o espírito de inovação que as torna competitivas”, afirmou Zvi Alon, CEO da Tigo Energy. “Este acordo é um avanço bem-vindo, pois reforça a validade da propriedade intelectual da Tigo, que está na base da nossa tecnologia de classe mundial”.

Desde 2007, instaladores solares implantaram milhões de dispositivos Tigo MLPE em mais de cem países, abrangendo todos os sete continentes. A plataforma Tigo Energy Intelligence monitora, em média, 2,3 GWh de geração solar por dia. Os produtos Tigo MLPE oferecem otimização, monitoramento e desligamento rápido, contribuindo para a proteção de infraestruturas críticas de energia solar, com foco em confiabilidade e retorno consistente sobre o investimento.

Os produtos, patentes e alguns licenciamentos da Tigo relacionadosàtecnologia de desligamento rápido podem ser consultados na página. Para informações adicionais sobre o portfólio de soluções Tigo Flex MLPE, visite o site.

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é uma líder global no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, elevam a geração de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande escala. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Eletrônica de Potência em Nível de Módulo) e otimizadores solares com recursos inteligentes baseados em nuvem, oferecendo monitoramento e controle avançado de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem o monitoramento em tempo real e oferecem desligamento rápido conforme exigido pelos códigos regulatórios no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fornece inversores e sistemas de armazenamento de baterias voltados para o mercado de energia solar residencial com armazenamento. Para informações adicionais, visite o site www.tigoenergy.com.

