NielsenIQ expande o NIQ Product Insights, permitindo que varejistas e marcas enfrentem melhor os desafios globais das tarifas

A NielsenIQ (NIQ), líder em inteligência do consumidor, anunciou hoje a expansão global do NIQ Product Insights (NPI), sua oferta de soluções líder de mercado que fornece às empresas de bens de consumo (CPG) e varejo um extenso catálogo detalhando os atributos específicos do produto – como características dietéticas, de sustentabilidade e de rótulo limpo – que os consumidores procuram quando fazem compras. Já adotada pelos principais varejistas e fabricantes de produtos de consumo nos EUA, o NPI será expandida para 25 mercados adicionais na Europa Ocidental, Europa Oriental, Oriente Médio e América Latina em 2025 e 2026.

O NPI capacita marcas e varejistas a se manteremàfrente dos desafios macroeconômicos globais, sejam eles mudanças nas normas regulatórias ou impactos tarifários, mudanças nas preferências dos consumidores e tendências de categoria com os dados mais granulares do setor em nível de produto. A solução, que combina a medição abrangente do mercado da NIQ com a tecnologia de IA generativa, fornece mais de 27.000 atributos de produtos estruturados por SKU e resolve 99% das consultas dos consumidores, como, por exemplo, se um produto é compatível com GLP-1, sem glúten ou fabricado no país de origem, além de muitos outros atributos que são mais importantes para os consumidores de hoje.

“Em um ambiente de consumo complexo, marcado pelo aumento da concorrência e por consumidores mais exigentes, os varejistas enfrentam ainda a pressão adicional de tarifas e da inflação, que impactam suas escolhas de produtos e decisões de entrada no mercado. Nosso NIQ Product Insights oferece análises e insights para ajudar as empresas a entenderem as mudanças nas regulamentações globais, incluindo rotulagem de origem e proibição de aditivos alimentares em diferentes mercados, além de compreender como e por que os consumidores estão reagindo às mudanças em produtos e preços”, afirmou Marsha McGraw, diretora-geral global da NIQ.

Granularidade de produto incomparável, relevância global

O NPI permite que marcas e varejistas identifiquem tendências cedo, personalizem experiências e acelerem a inovação com confiança, traduzindo bilhões de pontos de dados de produtos em reivindicações estruturadas, formulações, indicadores dietéticos e certificações – proporcionando aos clientes uma compreensão mais clara do que importa para os consumidores e por quê. As principais capacidades incluem:

Preparação regulatória: dados ao nível de atributos ajudam fabricantes e fornecedores a se manterem alinhados com as regulamentações globais em evolução, navegando por tarifas, exigências de rotulagem de origem e proibições de aditivos alimentares em diferentes mercados.

dados ao nível de atributos ajudam fabricantes e fornecedores a se manterem alinhados com as regulamentações globais em evolução, navegando por tarifas, exigências de rotulagem de origem e proibições de aditivos alimentares em diferentes mercados. Inovação rápida: o NPI auxilia clientes a identificar tendências emergentes e a reagir com as reivindicações, ingredientes e formatos certos para influenciar a escolha do consumidor e acelerar o tempo de lançamento no mercado.

o NPI auxilia clientes a identificar tendências emergentes e a reagir com as reivindicações, ingredientes e formatos certos para influenciar a escolha do consumidor e acelerar o tempo de lançamento no mercado. Personalização da experiência de compra: varejistas utilizam os dados granulares do NPI para aprimorar a gestão de categorias, otimizar layouts de prateleiras e oferecer experiências de compra personalizadas que impulsionam lealdade e conversão.

Inteligência alimentada por IA, escala global

O NPI faz parte da iniciativa mais ampla da NIQ de modernizar a compreensão do setor sobre o que impulsiona as decisões de compra. Ao combinar a medição abrangente do varejo com ferramentas de IA de última geração, a NIQ oferece às marcas de CPG e aos varejistas uma “fonte de verdade” unificada para otimizar a estratégia, o desenvolvimento de produtos e a execução da entrada no mercado.

Essa expansão também representa um marco importante na transformação da NIQ, reforçando sua posição como parceira de inteligência do consumidor para aproximadamente 23.000 clientes globalmente, incluindo muitos dos maiores varejistas e marcas do mundo.

Para explorar o NPI e solicitar uma demonstração, clique aqui.

Sobre a NIQ:

A NielsenIQ (NIQ) é líder global em inteligência do consumidor, oferecendo a visão mais completa sobre o comportamento de compra e revelando novas oportunidades de crescimento. Em 2023, a NIQ uniu forças com a GfK, consolidando dois líderes do setor com um alcance global incomparável. Estamos presentes em mais de 90 países, cobrindo cerca de 85% da população mundial e monitorando mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais dos consumidores. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais profundos sobre o consumidor, impulsionados por análises avançadas em plataformas de última geração, a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informação, acesse www.niq.com

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250508775177/pt/

Assessoria de Mídia: Sweta.Patra@nielseniq.com