LTIMindtree fecha acordo plurianual de US$ 450 milhões com um líder mundial em agronegócios

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje um acordo estratégico com um líder do setor mundial de agronegócios. Esse é o maior negócio da história da LTIMindtree, avaliado em US$ 450 milhões em sete anos.

Como parte desse acordo, a LTIMindtree implementará um modelo operacional alimentado por IA para fornecer gerenciamento de aplicativos, suporte de infraestrutura e serviços de segurança cibernética. Esse conjunto abrangente de serviços de TI prontos para o futuro, desenvolvido em plataformas como SAP S/4HANA, ServiceNow, Microsoft Azure, bem como estruturas próprias de IA, tem como objetivo melhorar a eficiência operacional, a escalabilidade e o crescimento global do cliente.

“Garantir esse grande negócio é um marco fundamentalàmedida que nos transformamos em um modelo de negócios orientado por IA, ajudando nossos clientes a aumentar a produtividade”, disse Venu Lambu, CEO (designado) e diretor em tempo integral da LTIMindtree. “Temos orgulho de ser o parceiro de confiança de uma das empresas de agronegócio mais respeitadas do mundo.”

“A conquista desse importante negócio ressalta nossa força na elaboração de soluções inovadoras e na entrega com excelência”, afirmou Nachiket Deshpande, presidente de Serviços Globais de IA – Negócios Estratégicos da LTIMindtree.

Samir Gosavi, diretor de Negócios – Varejo e CPG da LTIMindtree, acrescentou: “Essa vitória marca um grande avanço para o nosso negócio de serviços ao consumidor. Nosso modelo operacional orientado por IA gerará um impacto comercial mensurável em um setor que está evoluindo rapidamente”.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que as empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento por meio do aproveitamento de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz um amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, as experiências dos clientes e os resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 84 mil profissionais talentosos em mais de 40 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

