Interesse da Geração Z impulsiona setor de multipropriedade

Segundo a pesquisa da Caio Calfat Real Estate Consulting?, o setor de multipropriedade está em franca expansão no Brasil, ao reforçar conceitos como experiências sustentáveis e economia compartilhada. O setor vem se adaptando para atender um público que busca soluções flexíveis, em vez de optar pela posse exclusiva. E, ao despontar como uma das principais forças de consumo, a Geração Z lidera essa transformação, redefinindo conceitos no setor de turismo e hospitalidade.

Segundo o relatório A Era da Adaptabilidade, do ManpowerGroup, a Geração Z vai representar 58% da força de trabalho global até 2030, impulsionando novas formas de consumo e consolidando a economia colaborativa. A PwC (PricewaterhouseCoopers) estima que esse setor movimentará US$ 335 bilhões no mundo até o fim de 2025.

O levantamento também aponta que a Geração Z, composta por jovens nascidos entre 1995 e 2010, valorizam sustentabilidade, direitos humanos e experiências digitais. Por serem mais imediatistas, realizam pesquisas prévias sobre imóveis, preços e reputação das empresas antes de visitar os stands de vendas e buscam menos burocracia, impulsionando tendências como consumo consciente e economia compartilhada no setor imobiliário.

Oportunidades de investimento fora do Eixo Rio-SP

Embora o mercado imobiliário tradicional se concentre no tradicional eixo Rio-São Paulo, o setor de multipropriedade oferece oportunidades de investimento lucrativas em outras regiões do país. O crescimento do setor tem sido notável, com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 79,5 bilhões entre abril de 2023 e abril de 2024, representando um aumento de 33% em relação ao período anterior, conforme pesquisa da Caio Calfat Real Estate Consulting.

“O investimento em multipropriedades fora do eixo Rio-SP pode gerar retornos acima da média por fatores como menor concorrência, potencial de valorização e diversificação da carteira de investimentos. Regiões com forte potencial turístico e infraestrutura em desenvolvimento oferecem oportunidades para quem busca rentabilidade no setor. Por isso, o momento é ideal para olhar além dos centros tradicionais. E os investidores podem não apenas diversificar seus portfólios, mas também contribuir para o desenvolvimento econômico de novas regiões, colhendo frutos financeiros, turísticos e sociais”, aponta o CEO da RTSC Holding, Marcos Jorge.

“A demanda por experiências de lazer acessíveis e flexíveis está em alta e a Geração Z é um motor fundamental desse movimento. Parte dessa movimentação estratégica pode gerar negócios com grande potencial de valorização e retorno para investidores atentos a novas oportunidades, já que o setor de multipropriedade é um dos mercados mais dinâmicos e alinhados com o futuro, totalmente alinhado com as novas tendências”, completa o executivo.