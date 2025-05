Recip 2025 abre inscrições para cooperativas financeiras

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Reconhecimento Inovação com Propósito (Recip), programa promovido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), com apoio do Banco Central e patrocínio do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Cooperativas financeiras singulares e independentes podem se inscrever até o dia 30 de junho.

O objetivo da premiação é avaliar e fortalecer o potencial de inovação com foco em impacto social das cooperativas financeiras singulares, considerando cinco aspectos fundamentais: ESG, Finanças Verdes, Participativa, Colaborativa e Desenvolvimento de Capacidades.

Flávia Dutra, analista de projetos na Fenasbac, explica que um dos principais propósitos do Recip é mapear e identificar de que maneira os princípios do cooperativismo estão sendo aplicados de forma inovadora, gerando transformações concretas nas comunidades onde essas cooperativas atuam. Dessa forma, o programa busca evidenciar como a inovação se manifesta e é incorporada no dia a dia dessas organizações.

Rodrigoh Henriques, Diretor de Inovação e Estratégia na Fenasbac, comenta que “as cooperativas de crédito têm papel fundamental não só na inclusão, mas no exercício pleno da cidadania financeira em cada comunidade em que atuam. O Recip tem como objetivo ser um modelo de referência para que elas possam inovar com foco no impacto social que proporcionam. Por isso, o reconhecimento de organizações é fundamental para fortalecer e dar visibilidade às ações de impacto desenvolvidas pelo setor cooperativo”, afirma.

Segundo Dutra, esse reconhecimento contribui para legitimar os esforços locais, inspirando outras cooperativas a seguirem o mesmo caminho e inovarem com propósito, sempre priorizando o bem-estar coletivo.

A jornada do Recip acontece ao longo do ano e envolve diversas etapas: desde as inscrições iniciais, passando por entrevistas de validação e devolutivas personalizadas, até a publicação do Panorama, um relatório público que reúne e dá visibilidade aos impactos gerados pelo cooperativismo financeiro na sociedade.



“O ciclo é encerrado com o evento de premiação, realizado na sede do Banco Central, em Brasília, para a entrega dos selos de reconhecimento às participantes com as melhores práticas”, informa a analista de projetos na Fenasbac.

A quarta edição do Recip também está alinhada aos objetivos do Ano Internacional das Cooperativas, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como tema “Cooperativas Constroem um Mundo Melhor”. Flávia ressalta que a proposta do Recip 2025 foi ampliada com o lançamento do Diálogos Recip — uma série de encontros on-line que reúne especialistas para debater temas relevantes para o futuro do setor cooperativo.

“Participando do programa, as cooperativas financeiras têm a oportunidade de fortalecer a intercooperação, aprender com especialistas, melhorar sua gestão da inovação e, ainda, podem ser reconhecidas nacional e internacionalmente”, adiciona.

Para este ano, a meta do programa é alcançar pelo menos metade das cooperativas de crédito do Brasil, com foco na relevância e no potencial de transformação das iniciativas apresentadas por cada participante. “Os projetos estão cada vez mais robustos, com alto potencial de transformação, contribuindo para um ecossistema financeiro mais justo e sustentável, alinhado à entrega de inovação com impacto social na ponta”, analisa Sara Oliveira, Coordenadora de Consultoria e Gestão na Fenasbac

Podem participar do Recip cooperativas de crédito singulares ou independentes de todo o Brasil e as inscrições estão abertas até 30 de junho através do link: https://bit.ly/inscricao-recip-2025

Para mais informações sobre o programa, basta acessar: https://recip.fenasbac.io/