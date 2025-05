Setor de embalagens se transforma com a sustentabilidade

Impulsionado por exigências ambientais, mudanças no comportamento do consumidor e avanços logísticos, o mercado de embalagens industriais se movimenta rapidamente em direção a soluções mais sustentáveis. Segundo dados divulgados pela Revista da Papelaria, em setembro de 2024, o segmento de embalagens sustentáveis cresceu 15% em 2023 refletindo a pressão crescente por práticas ecológicas e inovadoras.



Essa mudança de paradigma não se limita aos materiais utilizados. Envolve toda a cadeia produtiva, desde o design voltado à redução de insumos até a adoção de práticas como logística reversa e otimização do transporte. Nesse contexto, o setor comercial também passa a integrar as etapas de adaptação das empresas a modelos mais alinhados com critérios de sustentabilidade e eficiência.

É o caso de Maurício Borges Francelino, especialista em alinhar eficiência logística com práticas sustentáveis em grandes operações industriais. Com foco em personalização e visão de longo prazo, Maurício atua como ponte entre a demanda do cliente e as soluções mais atualizadas disponíveis no mercado.

“É preciso entender profundamente as necessidades específicas de cada cliente e oferecer soluções personalizadas que vão além do preço, entregando valor real em termos de sustentabilidade, funcionalidade e eficiência logística”, explica.

Maurício destaca que o papel do consultor vai muito além da negociação comercial. É ele quem antecipa tendências, identifica gargalos logísticos e propõe alternativas que combinem desempenho técnico e responsabilidade ambiental. Soluções como embalagens reutilizáveis e recicláveis, design funcional voltado para o e-commerce, e a implementação de logística reversa estruturada são algumas das estratégias que vêm ganhando força e relevância. Além da economia de materiais e da escolha por opções com menor impacto ambiental, o desafio está em equilibrar custos e performance com visão de longo prazo.

Para ele, o diferencial está no relacionamento próximo e consultivo com os clientes, entendendo a fundo suas realidades operacionais e ajudando a adaptar as soluções à medida que o mercado evolui. “Acompanhar tendências como embalagens ecológicas e design voltado para o e-commerce é essencial para antecipar demandas e oferecer soluções alinhadas às novas necessidades do setor”, complementa.



“A integração de tendências como embalagens sustentáveis e layouts otimizados para plataformas digitais é hoje um diferencial competitivo importante, contribuindo para atender novas exigências de mercado e fortalecer relações comerciais de longo prazo”, diz o especialista.

Em tempos de ESG e de transformações regulatórias, Maurício acredita que os consultores atuam não apenas como representantes comerciais, mas como agentes de inovação sustentável. “Eles trazem insights de mercado, adaptam soluções às realidades operacionais dos clientes e ajudam empresas a fazerem mais com menos — em alinhamento com as exigências ambientais e a busca por reputação positiva”.

Ainda segundo Maurício, a expectativa para os próximos anos é que o setor de embalagens industriais continue a se adaptar com rapidez, abraçando tecnologias e práticas que reduzam impactos, otimizem custos e gerem valor compartilhado. E nessa jornada, a atuação de consultores preparados, com visão técnica e sensibilidade comercial, será cada vez mais essencial.