Seguro de vida ainda possui alguns mitos, diz especialista

De acordo com dados da Superintendência de Seguro Privados (SUSEP), o seguro de vida atingiu o montante acumulado de R$ 16,38 bilhões até junho, valor que representa crescimento de 14,6% em relação ao primeiro semestre de 2023. Mesmo com o aumento, ele ainda é cercado por mitos que, muitas vezes, desestimulam pessoas a conhecerem os reais benefícios desse produto.



Uma das principais ideias equivocadas é que ele serve apenas para situações de morte. No entanto, o seguro de vida moderno é altamente personalizado e pode amparar o cliente durante sua rotina, proporcionando assistência financeira e serviços úteis no dia a dia.

"É um equívoco pensar que seguro de vida é caro ou que só funciona em caso de falecimento", explica Hélio Loreno, o CEO da masterClassic. "Hoje, as coberturas incluem desde assistência médica e odontológica até proteção contra perda de renda por incapacidade temporária. Ele é uma ferramenta de planejamento financeiro e cuidado com a qualidade de vida".

Entre os benefícios mais procurados estão coberturas para doenças graves, invalidez temporária e até assistência funeral, evitando que os familiares precisem arcar com custos inesperados. Além disso, muitas seguradoras permitem a inclusão de serviços como telemedicina e descontos em farmácias, reforçando o valor do seguro como um aliado na vida cotidiana.

"O seguro de vida não é apenas uma proteção para o futuro, mas um suporte para o presente. Com as possibilidades de personalização e coberturas disponíveis, ele se tornou uma ferramenta acessível e indispensável para quem busca mais segurança e tranquilidade no dia a dia", afirma.

Outro mito comum é sobre o preço do seguro de vida. Diferentemente do que se imagina, as apólices podem ser adaptadas ao orçamento e às necessidades de cada pessoa. "O seguro de vida deixou de ser um luxo e passou a ser um serviço acessível e prático para diferentes perfis de clientes", destaca.

Desmistificar o funcionamento do seguro de vida é essencial para que mais pessoas possam usufruir de seus benefícios e garantir segurança financeira em momentos decisivos. "A melhor forma de começar é entender as opções disponíveis e buscar orientação profissional para contratar uma apólice que atenda às necessidades específicas de cada indivíduo ou família", conclui.

Website: https://masterclassic.com.br/?srsltid=AfmBOooPLJl1eSrDmE4RGBeAy1UbQJvq-c11Vf8o0AphETacNyfMrSRW