Empresa de seguros de vida projeta crescimento em 2025

O ano de 2024 ainda não terminou, mas já existem empresas se preparando para o ano que vem. Mesmo com as indefinições em torno da movimentação dos juros, da inflação e da performance no próprio setor, a masterClassic, empresa especializada em seguros de vida e assistências 24 horas, projeta um 2025 ousado: a ideia é estabelecer um crescimento em torno de 8% e iniciar uma expansão no setor de tecnologia.

Além de aumentar o faturamento, a companhia pretende reduzir os custos operacionais por meio da introdução de ferramentas capazes de melhorar o tempo de resposta nos procedimentos internos. “Investir em tecnologia permite automatizar esses processos, reduzir os custos operacionais e facilitar a tomada de decisões com base em dados”, esclarece Hélio Loreno, CEO da masterClassic.

Com 34 anos de atuação no mercado, a empresa rompe com a crença de que contratar um seguro de vida e assistências 24 horas é uma tarefa burocrática. “A digitalização de todo o atendimento, sem perder o foco na qualidade, é uma mudança de paradigma do próprio mercado de seguros. Isso melhora a experiência do cliente, garante a segurança dos seus dados e oferece flexibilidade para se adaptar às mudanças de mercado”, afirma.

Atualmente, a masterClassic já consegue operar em todo o território nacional, justamente graças à sua plataforma online. O ambiente facilita o acesso às informações necessárias, mas, garante Hélio, isto não significa que não haja um relacionamento mais humanizado com o cliente. A masterClassic mantém uma equipe de consultores, com a experiência de 34 anos da empresa, para dialogar diretamente com o cliente.

“Estamos vivendo um momento de grande transformação na masterClassic. Somos hoje uma empresa de tecnologia em seguros de vida e assistências 24 horas. Decidimos inovar a forma como conduzimos as vendas no mercado de seguros, adotando novas tecnologias e estratégias que priorizam a experiência do cliente e ofereçam soluções mais ágeis, eficientes e acessíveis”, sustenta o CEO.

Em 2025, afirma, o foco é consolidar as inovações, ampliando a presença no mercado e fortalecendo a confiança dos clientes. Além disso, explica, o atendimento às necessidades individuais é uma tendência com a qual a masterClassic já está familiarizada, mas cujo trabalho tende a ser ampliado no próximo ano.

“Nosso propósito é investir em modernidade no setor de seguros de vida e assistências 24 horas, proporcionando segurança e tranquilidade aos clientes de maneira cada vez mais prática e personalizada”, finaliza.

