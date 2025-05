Lockers Inteligentes mudam dinâmica de projetos imobiliários

O mercado de e-commerce cresce em larga escala no Brasil. Só este ano, a previsão é de que o setor alcance um faturamento próximo dos R$ 204 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm). Já o ticket médio das compras online poderá chegar aos R$ 492, ainda segundo estimativa da organização. Os números sugerem que o mercado não apenas está aquecido como o consumo alcança um valor considerável.

O cenário produz uma preocupação dos usuários e dos próprios varejistas em torno do last mile, ou seja, do último passo necessário para que o produto chegue às mãos certas. De modo geral, o consumidor sente o que isso representa. Quando se aproxima da data da entrega da mercadoria, vem aquele receio se alguém vai estar em casa na hora, se o produto estará em condições adequadas e se não haverá nenhum risco de desvio ou de extravio.

São cuidados que vêm impulsionando soluções no quesito segurança. Um dos mais eficazes é a instalação de smart lockers, como são chamados os armários inteligentes que utilizam de aberturas a partir de chaves digitais. Em 2019, a Amazon, gigante norte-americana do setor de e-commerce, já possuía mais de dois mil armários inteligentes espalhados pelos Estados Unidos. Já no Brasil, esses equipamentos ainda estão na fase inicial de ampliação de pontos de instalação, com um predomínio de condomínios residenciais.

“A preocupação nesses ambientes é com aquilo que chamamos de última polegada. Ou seja, a mercadoria chegou ao endereço de destino, mas ainda não chegou às mãos do cliente. Pode parecer um último e pequeno passo, mas especialmente nos grandes condomínios, isso é um problema adicional. Os smart lockers têm exatamente este papel de vencer uma logística interna do condomínio que nem sempre é favorável à segurança do produto até que ele seja entregue ao cliente”, explica Gabriel Peixoto, diretor executivo da empresa Meu Locker, que atua no fornecimento dos armários.

O objetivo, portanto, é garantir segurança, privacidade e praticidade aos destinatários. Com um código único, gerado na hora de cada depósito, o cliente tem acesso ao produto, guardado no armário dentro de seu condomínio.

“Esses armários são um abismo de diferença em relação àqueles guarda-volumes tradicionais, que a gente está acostumado a ver em edifícios comerciais, academias e em supermercados”, compara o executivo. “Nossa solução é composta pelos equipamentos e por um conjunto de softwares para permitir não só o armazenamento correto, mas também para controlar, com total segurança, o acesso às encomendas”, afirma.

O recurso tem chamado tanto a atenção que já desperta novas inspirações em projetos imobiliários de condomínios residenciais e comerciais. Segundo Gabriel Peixoto, os lockers estão alterando positivamente o comportamento e o cotidiano das pessoas, ao mesmo tempo que aumentam a eficiência do last mile.

“Hoje é comum vermos o entregador deixar a mercadoria com o porteiro, que entrega depois ao destinatário quando passar pela portaria. Isso quando ele não interfona ao usuário para pedir que vá à portaria para receber o produto diretamente do entregador. Cada local possui suas regras, mas nenhuma delas consegue ser tão eficiente quanto deixar o produto num local seguro, onde somente o usuário terá o meio de acessá-lo”, observa o proprietário da Meu Locker.

Empreendimentos a partir de novos comportamentos

O aumento do consumo através do e-commerce naturalmente também vem mudando a rotina de pessoas que vivem em comunidades fechadas. Nesses locais, a segurança é necessariamente tratada como prioridade. Por isso, o uso de dispositivos que garantam a proteção e a privacidade dos frequentadores sem que eles abram mão do consumo vem sendo cada vez mais testado.

O resultado é o surgimento de novos projetos imobiliários que já nascem com a proposta de criar meios para evitar o trânsito de pessoas desconhecidas no espaço interno. “Temos deparado com um elevado aumento de demanda de síndicos ou de gestores de condomínios com locais já preparados para receber os lockers. Quando chega a esta etapa, é porque já há um plano de logística formulado, pensado, para atender às necessidades dos moradores ou usuários”, aponta Gabriel Peixoto.

“Com os armários inteligentes, há realmente uma mudança significativa no fluxo de encomendas e pessoas nos condomínios. A grande vantagem dessa solução é que ela permite a inclusão dos moradores no e-commerce de forma ilimitada e segura. O objetivo, evidentemente, é facilitar cada vez mais a vida de todos, permitindo uma nova experiência para os moradores. Para a Meu Locker, o fato de novos empreendimentos já contemplarem os smart lockers no projeto é uma validação que essa tecnologia veio para ficar”, finaliza o diretor executivo.

