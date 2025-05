Dataside otimiza gestão de dados com novo produto

Empresas que utilizam tecnologia para a gestão de dados em breve contarão com uma nova ferramenta. Desenvolvida por Caio Amante e Douglas Romão, a plataforma Belake.ai tem como objetivo acelerar a implementação de inteligência artificial (IA) nos negócios.

A Dataside, empresa especializada em soluções de dados e IA no Brasil, estabeleceu uma colaboração estratégica no desenvolvimento do produto. Em fase final de desenvolvimento, o Belake.ai integra diversas funcionalidades para o tratamento de dados em um único ambiente.

A plataforma estrutura-se em três pilares principais: centralização de relatórios financeiros, gerenciais, documentos e arquivos para otimizar a busca e fortalecer a governança; base de conhecimento para integrar dados brutos e documentos empresariais, impulsionando a análise e a identificação de padrões; e inteligência artificial embarcada, que permite a interação com dados em linguagem natural, geração de visualizações e insights proativos.

A ferramenta também se integra com plataformas como o Power BI e oferece um portal para interação com documentos confidenciais. Segundo os criadores, o Belake.ai visa otimizar processos de dados mantendo a segurança das informações.

"O Belake.ai nasceu com o propósito de revolucionar a forma como as pessoas obtém dados, geram insights e executam ações sobre o seu negócio com ajuda da IA", finaliza Letícia Carvalho Amante, uma das sócias à frente do Belake.

Website: https://www.dataside.com.br/