Reabilitação oral contribui para a saúde e bem-estar

Um sorriso radiante e saudável vai além da beleza. Ele é fundamental para a nossa autoestima, mastigação, fala e até mesmo para a digestão dos alimentos. Mas, com o passar do tempo, diversos fatores podem comprometer a saúde bucal, como cáries, doenças gengivais, desgaste dos dentes e perda de peças dentárias. Segundo dados do Ministério da Saúde, obtidos em parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 55% dos brasileiros não vão ao dentista uma vez por ano, conforme o recomendado. É aí que a reabilitação oral entra em cena, como uma aliada poderosa para restaurar a saúde bucal e devolver ao paciente a qualidade de vida que ele merece.

Apesar da baixa adesão da população à saúde bucal, o Brasil é o país com a maior concentração de dentistas no mundo, com 395.953 profissionais em atividade e 71.292 clínicas prestadoras de assistência odontológica, de acordo com o CFO (Conselho Federal de Odontologia).

A reabilitação oral é um conjunto de procedimento que tem como o objetivo melhorar e recuperar a saúde bucal, de modo que a mastigação e o sorriso estejam em harmonia. Também é um tratamento multidisciplinar que pode envolver diversas áreas da odontologia, como endodontia, periodontia, ortodontia, implantodontia, prótese dentária e estética dental.

O mestre e especialista em implantodontia, Dr. Paulo Coelho Andrade, explica que o plano de tratamento da reabilitação oral é elaborado de forma individualizada, levando em consideração as necessidades e expectativas de cada paciente. “Realizamos uma avaliação completa da saúde bucal do paciente, incluindo exames clínicos e radiográficos, para determinar os procedimentos mais adequados para cada caso”, ressalta.

O especialista afirma que ela é indicada tanto em casos de insatisfação com a aparência, quanto para resolver ou amenizar problemas relacionados à saúde bucal. “As pessoas devem ficar atentas aos sintomas como dor ou dificuldade para mastigar e comer, a má oclusão, ou seja, quando a arcada superior e a inferior não se encaixam, observar também a perda ou quebra dos dentes, mobilidade comprometida da articulação da mandíbula e dos músculos ao redor”, enfatiza.

Ele esclarece que o procedimento é um investimento em saúde, qualidade de vida e autoestima. “Com um sorriso saudável e funcional, você poderá mastigar, falar e sorrir com mais confiança e prazer. O mais importante é procurar um profissional qualificado e iniciar o tratamento o quanto antes”, completa o especialista.

A saúde bucal está diretamente ligada à saúde geral e se não tratadas podem levar a complicações mais graves. A reabilitação oral inclui a remoção de infecções e o tratamento de doenças gengivais, assegurando que a boca do paciente esteja livre de problemas que possam prejudicar sua saúde como um todo.

Dr. Paulo Coelho Andrade alerta que a prevenção é sempre o melhor caminho para evitar problemas bucais. “O ideal é manter uma boa higiene, com escovação regular dos dentes, uso de fio dental e enxaguante bucal, além de visitas regulares ao dentista”, conclui.

Website: https://www.implantodontia-mg.com.br/