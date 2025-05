Novo livro de Steve Lucas, CEO da Boomi, torna-se um best-seller nos EUA, chegando ao topo das listas do USA Today e da Publishers Weekly

A Boomi™, líder em integração inteligente e automação, anunciou hoje que seu presidente e CEO, Steve Lucas, é agora um autor de best-sellers nos EUA com o lançamento do seu novo livro, Impacto Digital: o Elemento Humano da Transformação Impulsionada por IA (Wiley). Desde sua estreia, o livro subiu rapidamente no ranking de mais vendidos, incluindo várias aparições nas listas de destaque do USA TODAY e na lista de best-sellers da Publishers Weekly. Impacto Digital repercute profundamente entre líderes de negócios que navegam na interseção da IA e da inovação centrada no ser humano, oferecendo um plano oportuno para uma transformação digital mais ponderada e eficaz.

Em um momento em que a IA continua dominando as agendas executivas, Impacto Digital oferece uma nova perspectiva, que enfatiza a empatia, a confiança e a responsabilidade, além da inovação e da velocidade. Lucas se baseia em décadas de experiência em liderança para oferecer um roteiro prático para organizações que buscam desbloquear o valor da IA e, ao mesmo tempo, manter-se fundamentado nos valores humanos.

“Tornar-se um best-seller nos EUA é uma honra incrível, mas, mais importante que isso, mostra como esse assunto se tornou urgente e universal”, comentou Lucas. “A IA está transformando os negócios em um ritmo sem precedentes. Impacto Digital é um chamadoàação para que as lideranças garantam que a transformação seja orientada pelo propósito, pela ética e pelo foco nas pessoas.”

Após sua recente estreia, Impacto Digital alcançou um impulso inicial notável nas listas estadunidenses de best-sellers, incluindo:

11º lugar na lista de livros mais vendidos do USA TODAY (geral)

Impacto Digital fez uma estreia impressionante, ficando em 11º lugar em todas as categorias na lista nacional de livros mais vendidos do USA TODAY – uma conquista incrível que reflete o amplo apelo do livro, que vai além do mundo dos negócios e da tecnologia.

5º lugar na lista de livros de não ficção mais vendidos do USA TODAY

Entre todos os títulos de não ficção, Impacto Digital entrou no ranking em quinto lugar, posicionado ao lado de alguns dos títulos de liderança de pensamento e assuntos atuais mais influentes dos EUA.

3º lugar na lista de livros de negócios mais vendidos do USA TODAY

O livro garantiu o terceiro lugar entre os livros de negócios, destacando sua relevância para líderes de hoje que buscam entender e navegar pela transformação impulsionada pela IA com uma mentalidade que prioriza o ser humano.

18º lugar na lista de best-sellers de não ficção de capa dura da Publishers Weekly

Em sua primeira semana, Impacto Digital também estreou em 18º lugar na lista de best-sellers de não ficção de capa dura da Publishers Weekly, uma referência confiável para o setor editorial que reflete o forte desempenho de vendas e a tração doméstica.

Os primeiros elogios ao livro destacam sua relevância no mundo atual impulsionado pela IA, com executivos, CIOs e influenciadores de tecnologia citando Impacto Digital como uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja navegando na mudança digital.

O livro já está disponível nas principais lojas, incluindo Amazon, Barnes & Noble e Books-A-Million.

Para saber mais, acesse: boomi.com/digitalimpact

Sobrea Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda as organizações do mundo inteiro a automatizar e otimizar processos cruciais para alcançar resultados comerciais mais rapidamente. Aproveitando os recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente os sistemas e gerencia os fluxos de dados com gerenciamento de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com mais de 23 mil clientes no mundo todo e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a maneira como empresas de todos os portes alcançam agilidade nos negócios e excelência operacional. Saiba mais em boomi.com.

