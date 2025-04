Biomagistral lança suplemento para regulação do sono

A Biomagistral Farmacêutica, rede de franquias de farmácia de manipulação brasileira, acaba de lançar o UltraNight PHG, suplemento formulado com ingredientes 100% naturais, com o objetivo de auxiliar na regulação do sono. O produto foi desenvolvido com a finalidade de promover o relaxamento, facilitar o adormecimento e estimular um sono de qualidade.

De acordo com a farmacêutica Kamilla de Oliveira Neves, responsável pelo desenvolvimento do produto, uma das características do UltraNight PHG é que ele não causa dependência e não apresenta efeitos colaterais por conta da sua composição natural.

“Sabemos que uma noite mal dormida impacta diretamente no desempenho cognitivo e na qualidade de vida. Nosso objetivo é oferecer uma alternativa natural para quem busca uma rotina de sono mais equilibrada”, afirma.

A especialista enfatiza que uma noite de sono reparador vai além da disposição e concentração, atuando na regulação hormonal e na redução dos níveis de estresse e ansiedade. “O descanso é fundamental para a recuperação do organismo, impactando diretamente na qualidade de vida e no bem-estar geral”, destaca Neves.

Para muitos brasileiros, uma noite de sono de qualidade se tornou um desafio crescente. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), noticiada pelo Jornal da USP, revelou que 72% da população brasileira enfrenta distúrbios relacionados ao sono.

Essa condição, frequentemente ligada ao uso excessivo de telas, rotinas irregulares e até mesmo questões clínicas ou emocionais, pode ter sérias implicações para a saúde e o bem-estar. Segundo a Academia Brasileira do Sono (ABS), a privação do sono está associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, demências, diabetes, transtornos metabólicos e um sistema imunológico comprometido.

Em contrapartida, uma noite de descanso reparadora é fundamental para a melhora da memória, redução da ansiedade, aumento da concentração e um humor mais equilibrado, preparando corpo e mente para enfrentar o dia a dia com mais disposição.

Ações simples, grandes resultados

A farmacêutica da Biomagistral afirma que adotar hábitos saudáveis é um passo crucial para otimizar a qualidade do sono. Manter uma rotina regular, com horários consistentes para deitar e acordar, ajuda a sincronizar o relógio biológico, facilitando o adormecimento e tornando o descanso mais eficiente.

“Especialistas também alertam para a importância de evitar a exposição a telas de celulares, tablets e televisores antes de dormir, pois a luz azul emitida por esses dispositivos interfere na produção de melatonina, o hormônio essencial para o sono”, complementa.

Atenção à privação de sono

A privação do sono pode desencadear sérias consequências para a saúde física e mental, incluindo alterações de humor, crises de ansiedade e, em casos extremos, paranoias e alucinações. A falta de descanso eleva os níveis de hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, desregula o ritmo cardíaco e enfraquece o sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a doenças, alerta Neves.

“A privação prolongada do sono pode comprometer seriamente a qualidade de vida, aumentando os riscos de problemas crônicos de saúde”, reforça a farmacêutica.

Biomagistral Farmacêutica chega a 200 unidades em 20 estados

A Biomagistral Farmacêutica ultrapassou a marca de 200 unidades em 20 estados do Brasil em 2025. A empresa, que iniciou sua trajetória em 1979, possui atuação abrangente em manipulação humana e veterinária, além de vacinas.

“A Biomagistral Farmacêutica reforça a importância de buscar orientação médica ou farmacêutica antes de iniciar o uso de qualquer suplemento, garantindo assim a segurança e a adequação do produto às necessidades individuais”, enfatiza a farmacêutica Kamilla de Oliveira Neves.

