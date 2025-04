Atualização da NR-1 impulsiona debate sobre saúde mental

A atualização da NR-1, que amplia a responsabilidade das empresas sobre riscos psicossociais no ambiente de trabalho, tem acelerado a discussão sobre saúde mental e exigido das organizações uma atuação mais estratégica. Essa pauta foi o foco do Passaporte RH, webinar promovido pelo Férias & Co no dia 23 de abril.

Reunindo especialistas em saúde corporativa e gestão de pessoas, o evento contou com Bruno Carone, CEO do Férias & Co; Suzie Clavery, Chief Talent Officer da TotalPass; e Caio Infante, cofundador da Employer Branding Brasil. A mediação foi conduzida por Mariana Cremonesi, coordenadora de comunicação do Férias & Co.

Segundo Bruno Carone, a nova NR-1 é uma oportunidade para transformar a cultura empresarial. “Mais de 40% dos afastamentos em 2023 estiveram ligados à saúde mental, com impacto bilionário na Previdência. Se isso não for um alerta para as empresas, o que será? É hora de parar de tratar saúde emocional como custo e começar a enxergá-la como investimento em produtividade, retenção e imagem institucional”, afirma.

A NR-1 como catalisador de mudança



A NR-1, que desde 1978 tratava da prevenção de acidentes físicos, agora exige também a gestão de estresse, ansiedade e burnout. O descumprimento da norma pode gerar multas de até R$ 300 mil e até a interrupção das atividades. Para os especialistas, a mudança tem o potencial de nivelar o mercado e exigir ações efetivas mesmo de empresas com pouca maturidade no tema. “Tem muita empresa com boas intenções, mas que esbarra na falta de aprovação da alta liderança. Agora, com impacto direto no negócio, o cenário muda: ignorar a saúde mental pode custar caro”, reforçou Carone.

Para Suzie Clavery, o caminho começa pelo diagnóstico: “A escuta ativa é a primeira ação. O que funciona para uma empresa pode não fazer sentido para outra. Personalizar e comunicar bem os benefícios é essencial”, afirma. Suzie apresentou o modelo da TotalPass, que atua com base em três pilares integrados: saúde física, nutricional e mental. O benefício oferece acesso a academias, orientação alimentar e, conforme o plano, sessões de terapia. “Entendemos a saúde de forma holística. Alimentação, atividade física e apoio emocional caminham juntos no cuidado com o colaborador”, destacou. Ela acrescentou que o plano mais completo também é disponibilizado aos próprios colaboradores da empresa.

Caio Infante destacou o papel da liderança: “Não adianta fazer uma política bonita no papel. A liderança tem que viver essa cultura. O exemplo arrasta. Empresas que promovem escuta, empatia e confiança constroem ambientes mais seguros e produtivos”, diz.

Apesar da possível prorrogação da obrigatoriedade da NR-1 para 2026, os participantes foram unânimes: a mudança deve começar agora. “Não vamos esperar o medo da multa. Temos mais de 365 dias pela frente. O tempo de agir é hoje”, concluiu Carone.

O webinar Passaporte RH está disponível na íntegra no canal do YouTube do Férias & Co. e pode ser assistido clicando aqui.

Website: https://coworkcomunicacao.com.br