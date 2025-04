Andersen Global fortalece sua atuação na área de valuation na Europa por meio de colaboração com a Value & Risk Valuation Services

A Andersen Global continua fortalecendo suas capacidades de valuation por meio de um acordo de colaboração com a Value & Risk Valuation Services, uma renomada empresa europeia de valuation com sede na Alemanha e escritórios em Luxemburgo e na Áustria.

Fundada em 1996, a Value & Risk Valuation Services é uma empresa de propriedade privada de seus próprios gestores especializada na avaliação de ativos financeiros de diversas classes e níveis de complexidade. A empresa também oferece serviços complementares, como verificação independente de preços (IPV), análise de riscos e análise de custos de transações. Desde 2009, ela é liderada por Gil Bender, que se dedica a entregar soluções de valuation de alta qualidade e centradas no cliente. Como uma das poucas fornecedoras europeias a oferecer serviços externos de valuation em conformidade com a Diretiva Europeia de Gestores de Fundos de Investimento Alternativos (AIFMD), a Value & Risk mantém os mais altos padrões do setor em conformidade regulatória e excelência em serviços.

"Desde nossa fundação, temos nos dedicado a oferecer soluções de valuation sob medida que lidem com os desafios em constante evolução do setor financeiro, como mudanças regulatórias, transformações na infraestrutura e gestão de talentos", afirmou Gil Bender, CEO e sócio da Value & Risk. "Estamos animados para expandir nossas capacidades e fortalecer nossa presença nos principais mercados europeus e globais por meio da colaboração com a Andersen Global".

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: "a Value & Risk é reconhecida como líder em seus mercados, utilizando um framework tecnológico proprietário de última geração para oferecer soluções transparentes e centradas no cliente. Sua expertise em uma ampla gama de instrumentos financeiros fortalecerá significativamente nossa capacidade de fornecer serviços de valuation de excelência a clientes no mundo todo".

A Andersen Global é uma associação internacional composta por firmas-membro independentes e juridicamente separadas, reunindo profissionais das áreas tributária, jurídica e de valuation ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela Andersen Tax LLC, dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 20.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 500 localidades por meio de suas firmas-membro e parceiras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250429518930/pt/

