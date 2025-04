Em BH, escola para dentistas acompanha tendência de mercado

O Brasil é considerado um dos países mais importantes e promissores para os dentistas em todo o mundo. Prova disso é o ranking da analista internacional de ensino superior, QS Quacquarelli Symonds, edição 2024. Segundo os resultados, a graduação de odontologia se destaca como uma das mais fortes do país. Um outro ponto a ser considerado, vem do próprio Conselho Federal de Odontologia (CFO), que apontou, no ano passado, o rompimento da marca de 400 mil profissionais atuando no país – o maior em todo o mundo.

Uma das razões que garantem o aquecimento do setor é a sua amplitude com foco em procedimentos estéticos. Os dentistas estão aptos a realizar cursos de aperfeiçoamento e capacitação que lhes permita oferecer técnicas e alcançar especialização em harmonização orofacial.

“Há um mercado vasto para a odontologia no Brasil, mas também para setores que necessitam de profissionais da odontologia para avançar. É o caso de procedimentos estéticos que só podem ser realizados por profissionais específicos da área da saúde”, explica a dentista Ana Garcia, sócia da franquia do Instituto Orofacial das Américas (IOA), que acaba de instalar uma unidade em Belo Horizonte.

O IOA possui ao todo cerca de 40 unidades no país e no exterior, e atua na capacitação de dentistas interessados em ingressar nas técnicas orofaciais. Um diferencial da instituição é que ela oferece o que batizou de padrão premium de formação. “É um modelo que obedece ao que existe de mais rigoroso e avançado na odontologia estética em todo o mundo. Reunimos num espaço de aprendizado profissionais em condições de ter acesso ao que há de ponta nesse segmento”, esclarece.

O COO da franquia, Diego Moreira, atribui o crescimento da organização ao interesse dos próprios profissionais de explorar um mercado em plena expansão. Um relatório global da empresa Research and Markets comprova. O estudo apontou que, a partir de 2023, a odontologia estética poderia passar a ter um faturamento médio global na ordem de US$ 89 bilhões.

“O Brasil possui mais de 400 mil dentistas, mas muitos destes ainda não se sentiram desafiados a encarar talvez o mercado mais promissor da odontologia”, sugere. “Ainda assim, há uma forte tendência de crescimento nos próximos anos, visto que os tratamentos estão cada vez mais acessíveis e com resultados precisos e satisfatórios. É um mundo completamente novo, e que é capaz de movimentar ainda mais um mercado voltado em grande parte para os profissionais da odontologia”, pontua Ana Garcia.

Unidade BH

A Unidade da IOA em Belo Horizonte foi inaugurada no início de junho, a partir de um investimento de cerca de R$ 5 milhões. A rede traz nomes de referência mundial ao corpo docente, e se destaca por oferecer estruturas físicas modernas e equipadas com aparelhos de última geração. Para Ana Garcia, o investimento valeu a pena.

“Nós conhecemos as necessidades específicas dos profissionais que recorrem a esse mercado, e entendemos que, para saciar a essa demanda, é preciso investimento não apenas na formação, mas também no conceito que a odontologia estética carrega hoje consigo. Tanto que o foco é entregar ao setor profissionais de ponta, altamente preparados para realizar cada procedimento. O IOA não abre mão disso”, finaliza.

