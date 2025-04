VeriSilicon lança a plataforma de design SoC de direção inteligente de nível automotivo com liderança no setor

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou recentemente que sua plataforma de design de sistema de direção inteligente em chip (SoC) de alto desempenho e nível automotivo foi verificada e implementa com êxito em projetos de clientes. Utilizando o modelo de negócios da Plataforma de Silício como Serviço (SiPaaS) da VeriSilicon, esta ferramenta oferece suporte técnico completo para aplicações de computação de alto desempenho, como direção autônoma e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).

O processo de design de chips da VeriSilicon foi certificado pelo sistema de gestão de segurança funcional automotiva ISO 26262, permitindo que a empresa forneça aos clientes globais um serviço personalizado e completo para seus chips automotivos em conformidade com os requisitos de segurança funcional. Combinado com o seu amplo portfólio de IPs para o setor automotivo e uma plataforma completa de software de direção inteligente, a VeriSilicon oferece suporte integral, desde o design e verificação do chip até a certificação automotiva, incluindo a análise de requisitos de segurança, design de arquitetura e assistência técnica para a certificação.

A recém-lançada plataforma de design SoC para direção inteligente de alto desempenho em veículos adota uma arquitetura flexível e configurável que possibilita a colaboração eficiente entre múltiplos coprocessadores, incluindo Unidades Centrais de Processamento (CPUs) multinúcleo de alto desempenho, processadores de sinal de imagem, codecs de vídeo e processadores de rede neural. A plataforma pode ser opcionalmente complementada com uma ilha de segurança funcional ASIL nível D integrada, desenvolvida pela VeriSilicon. Ela também é compatível com um subsistema de memória de alta velocidade e largura de banda que apresenta uma excelente taxa de transferência de dados e recursos de processamento em tempo real. Otimizada para nós de processos avançados de nível automotivo, incluindo 5 nm e 7 nm, esta plataforma possui características excepcionais de potência, desempenho e área (PPA).

“O setor de veículos inteligentes está em crescimento acelerado, e a plataforma de design SoC de nível automotivo da VeriSilicon equilibra desempenho, segurança e flexibilidade de design, capacitando as montadoras a atender de forma rápida às demandas do mercado”, disse Wiseway Wang, vice-presidente executivo e gerente geral da divisão de plataforma de silício personalizada da VeriSilicon. “Com mais de uma década de experiência na indústria automotiva, a VeriSilicon construiu uma forte presença em Unidades Microcontroladas (MCUs), sistemas de cabine e tecnologias de direção inteligente. Aproveitando os nossos processos de design em conformidade com a ISO 26262, nossos IPs e nossos serviços de software abrangentes, entregamos com êxito chips de direção inteligente personalizados, baseados em tecnologia avançada de processo automotivo, aos nossos clientes. Também estamos avançando no desenvolvimento de soluções Chiplet para direção inteligente. A VeriSilicon pretende continuar a incentivar a inovação no setor automotivo, contribuindo para maior segurança e inteligência no setor.”

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, aproveitando o seu IP interno de semicondutores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250427019538/pt/

Mídia: press@verisilicon.com