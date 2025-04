Tecnotree continua demonstrando desempenho estável no primeiro trimestre de 2025 com melhor fluxo de caixa livre e expansão estratégica de mercado

A Tecnotree, líder mundial em plataformas digitais e serviços para IA, 5G e tecnologias nativas de nuvem, anunciou hoje seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, que demonstram desempenho financeiro resiliente com melhoria significativa no fluxo de caixa livre e progresso estratégico na diversificação de mercado.

Resultados do primeiro trimestre

Vendas líquidas de EUR 16,9 milhões (16,3), +3,7% ano a ano, em moeda constante, EUR 17,1 milhões, +4,6% ano a ano.

Lucro operacional de EUR 4,5 milhões (4,4), +2,3% ano a ano.

Margem operacional de 26,9% (27,2%).

As perdas cambiais diminuíram a EUR 1,4 milhões (1,7).

Lucro líquido de EUR 1,5 milhões (1,6), -5,6% ano a ano.

Fluxo de caixa bruto das operações de EUR 6,4 milhões (1,0).

Fluxo de caixa livre positivo de EUR 1,0 milhão (-4,7).

Lucro por ação de EUR 0,1 (0,1).

Carteira de pedidos no fim do período de EUR 70,3 milhões (74,8).

A Tecnotree registrou um desempenho consistente no fluxo de caixa, respaldado por uma melhor gestão de cobranças e gestão rigorosa de custos. O DSO (Days Sales Outstanding - Dias de Vendas Pendentes) reduziu significativamente de 216 a 155 dias no trimestre comparativo, o que contribuiu para recuperação do fluxo de caixa livre. A relação Despesas de Capital/Vendas foi reduzida a 14,7%, de 20,8% no primeiro trimestre de 2024, refletindo a maturidade e a estabilidade do portfólio de produtos digitais da Tecnotree.

De modo estratégico, a Tecnotree fez progressos significativos na diversificação geográfica de sua carteira de pedidos. A empresa aumentou sua carteira de pedidos na Europa e Américas para EUR 12,1 milhões, frente a EUR 8,7 milhões no primeiro trimestre de 2024, gerenciando com determinação, por sua vez, a exposição aos riscos dos mercados fronteiriços. Como resultado, a parcela da receita contabilizada em moedas voláteis caiu drasticamente para 15%, frente a 45% no ano anterior.

Em linha com sua transformação a um modelo de receita recorrente estável, a Tecnotree manteve sua Receita Recorrente Anual (ARR) em EUR 7,6 milhões. A empresa continua tendo foco em expandir as receitas baseadas em licenças e impulsionando a adoção de suas plataformas digitais sob a estrutura ODA (Open Digital Architecture - Arquitetura Digital Aberta).

A liderança em inovação da Tecnotree foi ainda mais reconhecida por órgãos do setor, como TMForum e Gartner, por seus avanços em IA, monetização de redes 5G e plataformas digitais corporativas. A Tecnotree foi indicada como finalista no TM Forum Excellence Awards por excelência em implementar ODA com o MTN Group e por sua implementação em várias empresas de operação. A Tecnotree também ganhou o prêmio de Provedor de Telecomunicações do Ano por implementar sua plataforma Tecnotree Moments para gestão de campanhas lideradas pela IA generativa no Asia Telecom Awards. Além disto, a Tecnotree foi reconhecida no Guia de Mercado da Gartner para Gestão de Receitas e Monetização 2025. A Tecnotree também foi reconhecida pela primeira vez no Guia de Mercado da Gartner para Mercados de CSP, validando mais uma vez nossa visão e estratégia de investimento.

Padma Ravichander, Diretora Executiva da Tecnotree, disse: "Estou particularmente satisfeita em destacar nosso consistente desempenho e foco em gerar quatro trimestres consecutivos de fluxo de caixa livre positivo de EUR 1,0 milhão, uma melhoria substancial em comparação aos EUR 4,7 milhões negativos no mesmo período do último ano. Nossas vendas líquidas demonstram um início resiliente em 2025, com um aumento de 3,7% em comparação ao ano anterior, impulsionado por um foco estratégico em receita de licenças de alta margem e diversificação geográfica. Nosso lucro operacional permaneceu estável em EUR 4,5 milhões, refletindo a gestão bem-sucedida da margem em meio a iniciativas contínuas de otimização de custos. A carteira de pedidos na Europa e nas Américas cresceu com intensidade, refletindo o sucesso na diversificação de mercado, enquanto nosso foco em reduzir a exposição a mercados fronteiriços e otimizar o capital de giro contribuiu para um balanço patrimonial mais saudável. Os dias de DSO diminuíram 28%, as contas a receber comerciais caíram EUR 7,4 milhões em comparação ao ano anterior e a relação Despesas de Capital/Vendas reduziu significativamente, o que demonstrou a maturidade de nosso portfólio de produtos digitais.

O reconhecimento de nossa marca continua se fortalecendo, com distinções do TMForum e da Gartner em áreas como IA, monetização de 5G e serviços digitais corporativos. A Tecnotree se mantém entre os poucos Heróis de ODA, liderando a adoção de estruturas digitais abertas e modernas. Com a confiança de alcançar nossos objetivos anuais para 2025, incluindo expansão de margem, crescimento da receita recorrente e melhoria adicional do fluxo de caixa livre, a Tecnotree está bem posicionada para criar valor sustentável a longo prazo. Nossa carteira de ofertas permanece sólida e esperamos ver uma recuperação da carteira de pedidos a curto prazo.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um ator digital Business Support System (BSS) pronto para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree lidera o TM Forum Open API Conformance com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, uma prova do compromisso da empresa com a excelência e do empenho contínuo em proporcionar experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nosso BSS Stack digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gestão de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, que criam oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também provê um mercado digital de múltiplas experiências Fintech e B2B2Xàsua base de assinantes mediante a plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos eletrônicos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está cotada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

