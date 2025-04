Twist cresce com foco em grandes marcas e resultados mensuráveis

Com uma operação 100% presencial e foco em resultados concretos, a agência de comunicação 360º Twist comemora a chegada das marcas Olé, empresa de alimentos com 53 anos de história, a UCB, uma das maiores empresas de soluções de armazenamento de energia do Brasil, e a Tecumseh, multinacional americana que produz compressores de refrigeração. A mudança de sede planejada para este ano marca o novo momento de expansão.

As novas contas reforçam o posicionamento da empresa como parceira estratégica para marcas de grande porte, com faturamento acima dos R$ 200 milhões.

“Nosso objetivo nunca foi apenas entregar campanhas bonitas. Queremos entregar valor. Isso significa entender a fundo o negócio do cliente, seus desafios comerciais e criar estratégias que façam a diferença no faturamento. Para isso, além de uma compreensão profunda do setor, é necessário estarmos sempre conectados com os novos hábitos de consumo de conteúdo e mudanças sociais e tecnológicas”, explica Mauro Palacios, CEO da Twist.

Segundo o CEO, a agência atua como uma parceira das marcas, buscando ir além da entrega criativa. “Enquanto o modelo tradicional replica métodos do passado e traz soluções a partir de ideias sem embasamento, criamos um modelo de escuta ativa para realmente entender os desafios dos nossos clientes. Muitas vezes a necessidade do cliente está em fazer um bom material para a equipe comercial e não uma campanha publicitária custosa”, completa.

Foco em marcas com grande potencial de escala

A Twist busca atender marcas com grande potencial de escala, geralmente empresas com faturamento a partir de R$ 200 milhões anuais. Segundo Mauro, essa seleção ajuda a agência a manter foco em contas que demandam soluções robustas, integração de performance e comunicação, e uma entrega com profundidade de dados.

“A gente quer estar ao lado de empresas que têm metas ambiciosas de crescimento. Que nos veem como parceiros estratégicos, não só fornecedores de campanhas. Já trabalhamos assim há alguns anos e vem dando resultado”, reforça o executivo.

Modelo presencial: escolha estratégica

Em um mercado cada vez mais adaptado ao trabalho remoto ou híbrido, a Twist mantém desde sua fundação um modelo 100% presencial. E essa decisão, segundo os sócios, é estratégica.

“A presença física fortalece a cultura da empresa, permite trocas mais rápidas e, acima de tudo, cria uma energia que impacta diretamente nas entregas. Nosso time é extremamente alinhado, e isso se reflete no resultado dos projetos. O modelo para conseguir realmente entregar um trabalho de excelência gira em torno do coletivo e, quando cada profissional está dentro da sua caixa, no remoto, isso acaba forçando uma individualização das entregas”, conta.

Crescimento e mudança de sede

Com o crescimento de mais de 50% no faturamento em 2024, a entrada de novos clientes e a expansão da equipe, a Twist já se prepara para mudar de sede ainda em 2025. A nova estrutura está sendo pensada para acompanhar o momento de transformação e para dar suporte à operação presencial.

“Estamos crescendo, e isso exige um novo espaço. Não apenas para abrigar mais profissionais, mas com espaços pensados para fomentar a troca, a coletividade. Queremos receber nossos clientes, parceiros e colaboradores em um ambiente que reflita quem somos hoje”, afirma o fundador.

Próximos passos

Com as novas contas em andamento e outros projetos em negociação, a Twist se mantém firme em sua proposta: ser uma agência parceira, próxima, criativa — mas com os pés fincados nos números.

“Acreditamos que a criatividade pode — e deve — andar junto com dados e KPIs. É isso que nos move: transformar ideias em crescimento real para as marcas que atendemos”, conclui.

Website: https://www.instagram.com/agenciatwist/