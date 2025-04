AEVO lança novo posicionamento estratégico no Web Summit Rio

O Web Summit Rio 2025, um dos principais eventos de inovação deste ano, será o cenário escolhido pela AEVO, empresa de soluções tecnológicas para gestão da inovação corporativa, para revelar seu novo posicionamento: "Tornar a Inovação Indispensável nas Empresas". A conferência ocorrerá entre 28 e 30 de abril, no Rio Centro, reunindo executivos, especialistas e formadores de opinião interessados em tendências de transformação digital.



Fundada em 2007, a companhia atua com soluções integradas para gestão da inovação corporativa. A decisão de anunciar o novo direcionamento durante o Web Summit Rio dá continuidade a um histórico de participação que começou na primeira edição brasileira do evento, realizada em 2023. “O Web Summit fornece o ambiente adequado para discutir como a inovação se torna um investimento estratégico e mensurável”, observa Alexandre Pagung, diretor de Marketing e Vendas.



De acordo com dados disponíveis em seu site oficial, a empresa atualmente contabiliza mais de R$?1?bilhão anuais gerados pelos clientes por meio de iniciativas inovadoras e mais de 117?mil ideias implantadas em organizações de diferentes setores. “Ao apresentar este posicionamento, reforçamos uma convicção que não só reflete nossa visão estratégica como evidencia nosso compromisso de ajudar as empresas a tornar a inovação uma prática indispensável, constante e que gera retorno financeiro", acrescenta Alexandre.



Durante os três dias de conferência, a empresa pretende apresentar estudos de caso que ilustram ganhos de eficiência, crescimento de receita e reduções de custo proporcionados pelo uso da plataforma. "Entendemos que inovação é muito mais do que gerar ideias criativas. Na AEVO, inovação significa transformar ideias em resultados reais, mensuráveis e sustentáveis. Nosso objetivo é oferecer às organizações uma abordagem completa e integrada, que inclua tecnologia avançada, uma comunidade colaborativa ativa, criando assim um ecossistema favorável à inovação contínua e eficaz", reforça o diretor.



O novo posicionamento estratégico da empresa se baseia em quatro pilares, para possibilitar atuação nos diversos estágios de gestão da inovação dentro organizações em que atua:



Direcionamento estratégico

A empresa entende que a inovação precisa estar diretamente conectada aos objetivos estratégicos e às metas de longo prazo das companhias. Por meio de consultorias especializadas e uma plataforma tecnológica, a AEVO apoia as organizações na definição de estratégias de inovação que estejam alinhadas aos seus objetivos.



Gestão otimizada de processos e recursos

Reconhecendo que ideias só se tornam valiosas quando são efetivamente implementadas, a empresa oferece soluções que dão suporte ao momento inicial de captação de ideias até sua execução e avaliação final. Isso inclui processos ágeis, integração de recursos tecnológicos e humanos, e ferramentas que permitem uma análise detalhada e contínua dos resultados obtidos.



Cultura organizacional voltada para a inovação

Para a AEVO, a cultura é o elemento-chave na sustentação da inovação. Por isso, investe em ferramentas que promovam uma cultura corporativa onde a inovação é estimulada continuamente, incentivando a participação ativa de todos os colaboradores. "A nossa plataforma fomenta ambientes colaborativos e engajados, capacitando as equipes e estimulando a criatividade e o protagonismo no processo inovador", acrescenta Alexandre Pagung.



Resultados mensuráveis e sustentáveis

A empresa acredita que inovação só existe se puder ser comprovada por resultados reais e mensuráveis. Para isso, desenvolveu métodos proprietários de mensuração que permitem às empresas acompanhar o impacto econômico e estratégico das suas iniciativas inovadoras. Dessa forma, os gestores conseguem avaliar claramente o retorno sobre o investimento e fazer ajustes contínuos para maximizar resultados.



"Esses pilares são viabilizados por uma combinação de tecnologia, inteligência artificial, consultoria estratégica e uma rede colaborativa de profissionais e empresas inovadoras. Além disso, a jornada da AEVO com seus clientes é guiada por dados que permitem o acompanhamento de todos os principais indicadores dos Programas de Inovação", reforça Alexandre Pagung.



Durante o Web Summit Rio 2025, a empresa apresentará diversos cases de sucesso que ilustram como suas soluções impactam as empresas, em diferentes portes e segmentos.



"Queremos não apenas demonstrar nossos resultados, mas também inspirar outras empresas a adotarem a inovação como estratégia indispensável. O Web Summit é o local ideal para reforçar nosso compromisso em democratizar a inovação e transformar ideias em ações concretas e lucrativas", finaliza Alexandre.



Sobre a AEVO

A AEVO é uma empresa brasileira de tecnologia e serviços consultivos para a Gestão da Inovação. Com a missão de transformar inovação em resultados concretos, a empresa combina estratégia, pessoas e tecnologia para oferecer soluções a mais de 200 empresas no Brasil e no mundo. Atualmente, a organização está presente em mais de dez países, oferecendo uma plataforma que une software e serviços para programas de ideias, portfólio de projetos de inovação, inovação aberta, estratégia e gestão de indicadores de resultado.



Mais informações em: https://aevo.com.br.

Website: https://aevo.com.br