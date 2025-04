Cirion seleciona a Windstream Wholesale para conectividade de backbone nos EUA

A Windstream Wholesale, empresa de soluções avançadas de rede, divulgou uma parceria estratégica com a Cirion Technologies, fornecendo serviços de wavelength (comprimento de onda) doméstico da Estação de Aterragem de Cabo (CLS) de Myrtle Beach para seus nodos centrais de rede nos EUA. Esta parceria destaca a robusta demanda pela Rede Óptica Convergente Inteligente (ICON) da Windstream, que oferece conectividade de última geração e marca um avanço significativo nas capacidades de rede global.

A Cirion Technologies fornece soluções de conectividade para mais de 5.500 clientes, incluindo empresas multinacionais e sediadas na América Latina. Os serviços incluem colocation, infraestrutura de nuvem e serviços de rede de fibra terrestre e submarina.

Esta colaboração com a Cirion Technologies é um componente vital da iniciativa Beach Route da Windstream Wholesale, que se concentra em oferecer soluções de fibra iluminada e escura adaptáveis através de uma conectividade diversificada para cabos submarinos ao longo da costa leste.

Esta rota estratégica permite que os clientes internacionais aproveitem as opções de gateway nos EUA para conectividade de rede global.

A Windstream Wholesale está preparada para atender à crescente demanda por conexões iluminadas de alta capacidade para cabos submarinos, tais como:

Anjana : um cabo de fibra óptica de 7.121 km que liga Myrtle Beach a Santander, Espanha;





: um cabo de fibra óptica de 7.121 km que liga Myrtle Beach a Santander, Espanha; Firmina : um cabo que conecta Myrtle Beach a países da América do Sul;





: um cabo que conecta Myrtle Beach a países da América do Sul; Nuvem: uma conexão de Myrtle Beach a Bermudas e Portugal.



Como cliente âncora, a Cirion Technologies está aprimorando suas capacidades de rede ao estabelecer conectividade de Myrtle Beach para sua estação de aterragem em Hollywood, Flórida. Esta aliança destaca a forte demanda pelas soluções de conectividade da Windstream e destaca o compromisso da Cirion em atender melhor sua ampla base de clientes.

"Esta parceria estratégica com a Cirion Technologies ilustra nosso compromisso em fornecer soluções de conectividade de ponta que capacitam nossos clientes com opções incomparáveis", disse Joe Scattareggia, presidente da Windstream Wholesale. "Estamos entusiasmados em fornecer mais de seis terabits de capacidade inicial para a Cirion e esperamos apoiar seus objetivos de expansão de rede com nossa infraestrutura".

"A ativação de serviços na CLS de Myrtle Beach representa um marco significativo em nossa colaboração com a Windstream Wholesale", disse Federico La Volpe, diretor sênior de Arquitetura e Desenvolvimento de Rede, da Cirion Technologies. "Essas conexões de nossas instalações nos EUA para o site de Myrtle Beach ampliam nossas capacidades de rede e contribuem para nossa missão de atender bem nossos clientes".

Website: https://www.ciriontechnologies.com/