Evento em São Paulo discute sobre autoridade digital

O último relatório Digital 2024: Brazil, da We Are Social e agência Meltwater, empresas que oferecem dados sobre o mundo digital, mostra que atualmente, só no Brasil, são mais de 144 milhões de usuários nas redes sociais.

Para Ingrid Fausto, especialista em comunicação e criadora do método Camadas da Autoridade, esse número revela a importância de usar as ferramentas digitais como plataforma para ser reconhecido como autoridade, independente da área de atuação. “As redes sociais, e o universo digital como um todo, permitem que os profissionais e marcas possam demonstrar a sua autoridade com muito mais facilidade, já que se trata de um espaço democrático onde não há empecilhos como limites geográficos”, afirma a especialista.



De acordo com Ingrid, a busca por autoridade tem se intensificado, evidenciando que as pessoas estão cada vez mais procurando por credibilidade e confiança antes de comprar um produto ou contratar um serviço. Nesse sentido, os profissionais que querem se destacar, devem investir na construção de autoridade para um crescimento sustentável e exponencial.

Evento ensina como se tornar autoridade



Profissionais de diversas áreas estarão reunidos no próximo dia 25 de abril, em São Paulo, para discutir os impactos da autoridade digital na carreira profissional e no crescimento de empresas durante a imersão “Autoridade Magnética”.

Quem conduzirá o evento será a especialista em comunicação e criadora do método Camadas da Autoridade, Ingrid Fausto, que ensinará estratégias para fortalecer a presença on-line e consolidar a credibilidade de marcas.

Como realizadora do evento, Ingrid salienta que a iniciativa surge em um contexto em que se destacar no ambiente digital se tornou essencial para atrair oportunidades, fidelizar clientes e garantir relevância em um mercado cada vez mais competitivo. “A construção de autoridade é o que permite que profissionais conquistem a confiança do público, atraiam oportunidades valiosas e se destaquem em meio à concorrência. Quando bem trabalhada, ela fortalece a marca pessoal, amplia a visibilidade no mercado e abre portas para parcerias estratégicas. Durante o ‘Autoridade Magnética’, vamos aprofundar esses temas e mostrar como esse posicionamento pode transformar negócios de forma consistente e duradoura”, afirma Ingrid Fausto.

Mais informações sobre o evento:

Onde: Shopping Center 3 - Avenida Paulista, 2064 - São Paulo

Quando: 25 de abril de 2025

Horário: 9h às 18h

Ingressos: autoridademagnetica.com.br

Website: https://autoridademagnetica.com.br