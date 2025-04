Especialista usa IA para cortar até 40% das emissões CO2

A implementação de sistemas baseados em inteligência artificial (IA) tem promovido mudanças relevantes na logística e na cadeia de suprimentos em nível global. Segundo o relatório PwC Global Artificial Intelligence Study, publicado em 2023, a IA tem potencial de gerar até US$ 15,7 trilhões em valor global até 2030, sendo US$ 6,6 trilhões por meio de ganhos de produtividade e US$ 9,1 trilhões via efeitos no consumo. Esses ganhos podem se refletir em cadeias logísticas mais eficientes e sustentáveis.

As soluções adotadas envolvem automação de processos, análise preditiva e integração de dados em tempo real. Em um projeto desenvolvido por profissionais da área técnica na América do Norte, foi estruturado um sistema voltado à etapa inicial de prospecção: a geração automatizada de leads, com foco em obras de construção civil. A ferramenta utiliza filtros baseados em critérios ambientais e certificações sustentáveis, aplicados a uma base de dados pública.

De acordo com dados auditados pela FIA Awards, a arquitetura testada no projeto-piloto da ProspcCO2 permitiu uma redução de até 40% nas emissões de CO? em determinadas obras, além de acelerar a entrega de serviços em cerca de 20%. O projeto foi reconhecido com o selo “Platinum” da organização, que destaca iniciativas alinhadas a boas práticas técnicas e padrões éticos internacionais.



“Durante o desenvolvimento do ProspecCO2, criamos uma estrutura inteligente que coleta e cruza dados públicos sobre sustentabilidade diretamente de fontes como relatórios de impacto ambiental, registros de certificações reconhecidas e plataformas abertas que divulgam indicadores de emissões. Com a ajuda de automações e APIs, conseguimos monitorar essas informações de forma contínua, alimentando nossos modelos de IA com dados relevantes e atualizados. Isso nos permite identificar, de forma mais estratégica, quais oportunidades estão realmente alinhadas com práticas sustentáveis. Além de otimizar o esforço comercial, esse processo traz mais eficiência e responsabilidade para a prospecção, conectando nossa operação a empresas que já têm compromisso real com a redução de CO?”, explica Bruno Lincoln Pereira de Araujo, especialista envolvido no desenvolvimento da solução.

O sistema da ProspecCO2 utiliza tecnologias como IA generativa, aprendizado de máquina (machine learning), n8n, APIs do Google e fluxos de trabalho automatizados. A proposta é direcionar os esforços comerciais a clientes que estejam em conformidade com critérios sustentáveis, como uso de energias renováveis, materiais recicláveis e metas de neutralidade de carbono.

Além dos impactos operacionais, aspectos regulatórios também foram considerados. O projeto segue protocolos como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), com foco em privacidade, rastreabilidade e conformidade no uso de dados.

Segundo o relatório Logistics Trend Radar 7.0, publicado pela DHL em 2023, a inteligência artificial está entre os cinco principais campos tecnológicos que deverão moldar o setor logístico nos próximos anos, ao lado de automação, robótica e sustentabilidade. A IA é destacada como fator-chave para tomada de decisões, planejamento de rotas e gestão de demanda.



O especialista Bruno Lincoln Pereira de Araujo foi recentemente reconhecido nacionalmente pela FIA AWARD, e ele é autor de livros técnicos sobre inteligência artificial aplicada à gestão, como o livro, Smart & Modern Businesses, utilizado em programas de educação executiva voltados à tecnologia, logística e sustentabilidade. Seu trabalho tem sido referenciado por organizações acadêmicas e regulatórias na Europa, Ásia e América do Norte.