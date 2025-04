Illumynt oferece programa de recuperação de elementos de terras raras

À luz dos recentes desenvolvimentos mundiais que impactam a disponibilidade de elementos de terras raras, a Illumynt sente orgulho de reafirmar seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade na disposição de ativos de TI (ITAD).

Como líder mundial em oferecer soluções de recuperação de valor de ITAD e economia circular, a Illumynt oferece um processo avançado para recuperar materiais de terras raras de discos rígidos inativos. Esta solução completa foi criada especificamente para grandes OEMs e organizações centradas em dados, visando captar valor da recuperação de elementos de terras raras em um programa seguro e ambientalmente compatível.

"A recente suspensão das exportações de terras raras da China aos EUA trouxe desafios urgentes às cadeias de fornecimento, incluindo aumento da escassez e elevação dos custos", disse Paul Knight, Diretor Executivo da Illumynt. "Nossa solução de recuperação comprovada proporciona uma oportunidade imediata de mitigar estes riscos através da recuperação e reutilização domésticas."

