Pesquisa da Perficient revela quais produtos conectados mais valorizam os usuários

Perficient, líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje os resultados de uma pesquisa com informações sobre diversas categorias de mercado de produtos para ajudar a definir a estratégia de produtos conectados. A pesquisa destaca semelhanças e discrepâncias entre fabricantes e usuários finais, tanto consumidores quanto comerciais, quantoàusabilidade do produto,àqualidade da integração em um ecossistema conectado mais amplo, aos recursos e benefícios mais populares e ao que seria necessário para aumentar a adoção e melhorar a fidelidade.

A conectividade está se convertendo rapidamente um fator-chave no mercado atual, desde sistemas e eletrodomésticos inteligentes até recursos em lojas físicas. Os fabricantes estão acelerando seus esforços para competir neste espaço dentro de suas categorias de mercado, mas consumidores e usuários comerciais ainda estão navegando neste novo ambiente de recursos e levantando preocupações sobre privacidade e segurança dos dados. À medida que as organizações definem suas estratégias de produtos conectados, integrar sentimentos de consumidores como estes é crucial para definir uma estratégia eficaz que não somente satisfaça os objetivos dos fabricantes, mas também impulsione seus produtos no mercado.

A Perficient realizou um estudo para obter uma compreensão abrangente do sentimento do consumidor no ambiente de produtos conectados, bem como dos planos dos fabricantes para produtos e recursos futuros. Mais de 1.300 respostas a pesquisas de vários setores, departamentos e níveis hierárquicos revelaram informações que devem direcionar as estratégias de produtos conectados.

"A meta de nossa pesquisa era entender onde usuários e fabricantes se alinham ou discordam quanto às prioridades e percepções de produtos conectados", disse Jim Hertzfeld, Vice-Presidente de Área na Perficient. "O que veioàtona foram discrepâncias no valor da confiança que os usuários depositam nas políticas de coleta de dados de uma empresa, bem como na integração atual destes produtos em um ecossistema conectado mais amplo. Ao conduzir pesquisas sobre as necessidades dos clientes, podemos ajudar os fabricantes a fazer investimentos mais eficazes em melhorias de produtos, aumentar a adoção e explorar novas oportunidades de crescimento de receita e fidelidade."

Resultados de pesquisa revelam próximos passos para criar uma poderosa estratégia de produtos conectados

A pesquisa da Perficient descobriu que os consumidores classificaram a confiança como o principal fator de influência na decisão de compra de produtos conectados. Contudo, quando os fabricantes de produtos conectados foram questionados sobre os fatores que mais influenciam as decisões de compra de seus clientes, a confiança foi classificada entre os piores. Além disto, os consumidores relataram que sua principal preocupação com estes produtos era a privacidade dos dados, sendo que apenas 19% dos consumidores se sentiram "muito cientes" dos dados coletados por estes produtos.

Apesar das preocupações sobre a confiança na coleta de dados de produtos conectados, as respostas dos usuários finais referentes aos benefícios e recursos futuros foram extremamente positivas.

"Está claro que os consumidores valorizam produtos conectados. Para manter sua relevância e resiliência em um mercado cada vez mais concorrido, os fabricantes precisam migrar de uma abordagem centrada no produto para uma estratégia orientada às soluções", disse Kevin Espinosa, Líder do Setor de Fabricação na Perficient. "Uma estratégia de produtos conectados bem-sucedida começa com os fabricantes aproveitando os dados para compreender as necessidades dos clientes e atender às suas dúvidas, e termina com o aumento da fidelidadeàmarca."

A pesquisa oferece mais informações sobre as percepções dos consumidores e usuários finais comerciais, bem como as prioridades e planos dos fabricantes. Os fabricantes de produtos conectados podem explorar os dados e considerar os próximos passos para sua estratégia, como avaliar o estado da coleta de dados e seu uso, aperfeiçoar a interface do usuário e a experiência do consumidor, bem como implementar novas fontes de receita, como assinaturas.

Com um profundo conhecimento dos desafios que os fabricantes enfrentam, a Perficient ajuda tais empresas a desenvolver estratégias inteligentes, implementar tecnologias de suporte adequadas, acelerar a entrada no mercado e criar experiências excepcionais ao consumidor. Para mais informações sobre a experiência de produtos conectados da Perficient, siga-nos nas redes sociais.

Sobre o estudo da pesquisa de produtos conectados da Perficient

A Perficient entrevistou usuários finais e fabricantes de produtos conectados para descobrir os fatores que influenciam as vendas, o comportamento do usuário e as futuras tendências do mercado. A Perficient coletou informações de um total de 1.307 entrevistados em três pesquisas, representando 23 setores, nove divisões e cinco funções.

A pesquisa com consumidores foi distribuída a pessoas identificadas com 18 anos de idade ou mais na América do Norte, que possuem e usam produtos conectados.

A pesquisa comercial foi distribuída a profissionais que atualmente usam produtos conectados em seu trabalho em uma empresa com mais de 501 funcionários.

A pesquisa do fabricante foi distribuída aos profissionais que atualmente trabalham em empresas fabricantes de produtos conectados com mais de 501 funcionários.

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Nossos estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros possibilitam que as maiores empresas e marcas do mundo avancem com ousadia em seus negócios e gerem resultados reais através do poder da tecnologia. Quebramos barreiras, somos obcecados por resultados e forjamos o futuro para nossos clientes. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

