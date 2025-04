ExpoDireito Brasil 2025 reúne líderes jurídicos em Fortaleza

Nos dias 23 e 24 de maio de 2025, o Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, receberá a ExpoDireito Brasil 2025. Organizado pelo Grupo Notorium, o encontro reunirá estudantes, advogados, juristas e interessados na área jurídica para dois dias de programação voltada ao debate acadêmico e profissional. O evento prevê palestras, painéis, experiências imersivas e espaços voltados ao networking. O formato proposto visa conectar profissionais e inspirar novas ideias no campo jurídico.

O Grupo Notorium, responsável pela iniciativa, atua desde 2012 na realização de eventos jurídicos e já promoveu encontros presenciais com aproximadamente 60 mil pessoas impactadas por suas iniciativas. Para 2025, a projeção é ocupar uma área de mais de 10 mil metros quadrados, com cerca de 100 expositores e público estimado em 10 mil participantes.

Coordenação e presidência do evento

O CEO do Grupo Notorium, Allan Christyan, está à frente da organização. De acordo com ele, a proposta do evento é reunir profissionais do Direito com diferentes perfis, com o objetivo de ampliar a troca de experiências e fomentar conexões profissionais. Também integra a liderança do evento, como Presidente do Conselho Diretor, o conselheiro federal da OAB pelo Amapá, Valdetário Andrade Monteiro, que já atuou como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para ele, a ExpoDireito Brasil 2025 tem como objetivo promover o diálogo entre diferentes atores do sistema jurídico.

Apoio institucional

A ExpoDireito conta com o apoio oficial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional para o uso da marca em materiais de divulgação, além de várias seccionais. Outras instituições jurídicas também já manifestaram apoio à realização do evento.

Programação e participantes confirmados

A programação prevista contempla mais de 300 horas de conteúdo, distribuídas em 17 congressos simultâneos, e deve contar com a participação de aproximadamente 500 palestrantes. Os temas em pauta incluem inovação no Direito, garantias fundamentais e o papel das instituições jurídicas. Haverá ainda espaço para a submissão e apresentação de trabalhos acadêmicos.

Entre os nomes confirmados estão o ex-presidente da OAB de Minas Gerais, Sergio Leonardo, e o juiz Alexandre Morais da Rosa. Também participarão professores como Cleber Masson, Rogério Greco, Pedro Lenza, Pablo Stolze, Rosa Nery e Ernesto Tzulrunik. Além disso, estão previstas participações de ministros do Superior Tribunal de Justiça e conselheiros do CNJ, como Teodoro Silva Santos, Raul Araújo, Marcelo Terto e Alexandre Teixeira.

Espaços de interação e networking

Além do conteúdo técnico e acadêmico, a ExpoDireito Brasil 2025 busca criar ambientes destinados ao networking estratégico. Estão previstos estandes de expositores e áreas de interação para fomentar o relacionamento entre os participantes. Segundo os organizadores, a proposta é que os participantes possam ampliar suas redes de contato e perspectivas profissionais.

Desenvolvimento do setor jurídico

Segundo especialistas da área consultados pelos organizadores, eventos como a ExpoDireito Brasil 2025 podem contribuir para o debate sobre os desafios contemporâneos enfrentados pelo Direito, como os impactos da digitalização e a busca por maior inclusão no setor. A reunião de diferentes segmentos profissionais em um mesmo espaço pode auxiliar no fortalecimento institucional e na atualização de práticas jurídicas.

Inscrições e informações adicionais

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio dos canais oficiais de comunicação da organização. A recomendação é que o interessado consulte plataformas como o Instagram oficial do evento para acompanhar atualizações e informações sobre a programação e políticas de privacidade.

Website: https://expodireitobrasil.com.br