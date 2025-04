Exercício físico reduz impactos do estresse

O estresse é um mal comum na vida moderna, e uma das formas mais eficazes de combatê-lo é através dos exercícios físicos. A prática regular de atividades físicas ajuda a regular os níveis de cortisol, o "hormônio do estresse", e promove a liberação de hormônios como endorfina, serotonina e dopamina, responsáveis pela sensação de bem-estar. Além disso, os exercícios ajudam a diminuir a tensão muscular e melhoram a oxigenação do corpo, proporcionando relaxamento e alívio do estresse.

Entre as opções de exercícios recomendadas para combater o estresse, destacam-se a caminhada e o alongamento, que podem ser realizados com facilidade e trazem benefícios para o corpo e a mente.

Cacá Ferreira, gerente técnico da Cia Athletica, explica que a caminhada é uma das formas mais simples e acessíveis de exercício. “Pode ser realizada tanto ao ar livre quanto em uma esteira, sendo adequada para qualquer nível de condicionamento físico. Além de promover uma melhora do condicionamento físico, a caminhada traz momentos de tranquilidade, permitindo que o praticante se desconecte das pressões do dia a dia”.

Ele também indica o alongamento como um exercício que pode ser feito em qualquer momento do dia. “Ele alivia a tensão acumulada nos músculos e melhora a flexibilidade, sendo ideal para quem passa muito tempo sentado. Realizado depois de outros exercícios, o alongamento acelera a recuperação muscular, reduzindo a rigidez”.

A yoga também é uma excelente opção para aliviar o estresse. Ela combina posturas físicas, controle da respiração e meditação, promovendo tanto o relaxamento físico quanto emocional. “A prática regular de yoga melhora a flexibilidade, o equilíbrio e a concentração, além de ser uma ótima forma de combater o estresse de forma holística”, fala o gerente técnico da Cia Athletica.

Além disso, o pilates e a musculação também são atividades que ajudam a aliviar o estresse. “O pilates melhora a postura, a flexibilidade e o equilíbrio, enquanto a musculação fortalece os músculos e aumenta a autoestima, contribuindo para a saúde mental. Ambas as práticas exigem concentração e foco, o que desvia a atenção das preocupações cotidianas e proporciona uma sensação de alívio e bem-estar”, finaliza Cacá Ferreira.

