A Mesa está posta: Barilla se torna a parceira oficial de massas da Fórmula 1

A Barilla - líder global na produção de massas -e a Fórmula 1® anunciam uma nova parceria: uma colaboração de vários anos que une duas marcas fundamentadas na paixão, na tradição e na alegria de compartilhar experiências.

From left to right: Stefano Domenicali - Formula 1 CEO, Ilaria Lodigiani - Barilla Chief Category & Marketing Officer, and Paolo Barilla - Vice President of Barilla Group

A Fórmula 1 é a expressão máxima da competição. As apostas são altas, a tensão é palpável e a emoção é incomparável. Mas quando a corrida termina e o rugido dos motores é silenciado, algo mágico acontece: a Barilla convida todosàmesa.

Um legado de qualidade compartilhado

Na Fórmula 1, o sucesso exige precisão. Cada detalhe conta, e a excelência vem do equilíbrio perfeito entre potência, resistência e estratégia. Mas, acima de tudo, exige um compromisso inabalável com a qualidade.

Essa mesma dedicação define a Barilla. Desde os escritórios até as fábricas, cada etapa do processo é guiada por uma busca incansável pelos melhores ingredientes, pela preservação dos sabores autênticos e por melhorias constantes para entregar os melhores produtos.

"Um carro de F1 incrivelmente rápido e um prato de massa delicioso: o que eles têm em comum?", pergunta Paolo Barilla, vice-presidente do Grupo Barilla e ex-piloto de F1. "À primeira vista, pode não parecer óbvio, mas por trás de ambos, e do esforço para criá-los, estão profissionais habilidosos, apaixonados e determinados, movidos pelo desejo constante de evoluir. Nossa maior satisfação é poder oferecer a todos os homens e mulheres da F1, após uma competição intensa, um merecido prato de massa", explica.

De fãsàfamília

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, deu boas-vindasàBarillaàfamília da F1: "Estamos entusiasmados em receber a Barilla na família da Fórmula 1, uma colaboração temperada com paixão e herança. São duas histórias que compartilham os mesmos valores de excelência, autenticidade e o prazer de viver momentos extraordinários juntos. Mal podemos esperar para começar essa incrível aventura com nossa nova parceira, certos de que ela vai dar um sabor ainda mais especial às emoções da F1".

Como parceira oficial, a Barilla terá uma forte presença dentro e fora das pistas. Os fãs poderão desfrutar das pastas bars da Barilla nos prestigiados Fórmula 1® Paddock Club e no Paddock. Haverá também sinalização nas pistas, ativações digitais e promoções para o público, alcançando milhões de espectadores em todo o mundo.

Ilaria Lodigiani, diretora de categoria e marketing da Barilla, também comentou com entusiasmo sobre a parceria: "Nos próximos anos, esperamos receber todos os fãs da F1àmesa a cada fim de semana de corrida, para que possam aproveitar tanto a adrenalina das pistas quanto o conforto de uma ótima refeição. Esta parceria é um convite para celebrarmos juntos os momentos que realmente importam, porque acreditamos no poder que compartilhar uma refeição tem em transformar estranhos em família. Na pista, em casa ou ao redor da mesa, Barilla e Fórmula 1® unem pessoas para além do esporte e da gastronomia".

A todos os fãs da F1, famílias e amantes da boa comida: Benvenuti. A mesa está posta, a corrida está prestes a começar, e todos são bem-vindos.

