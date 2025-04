CGTN: China planeja criação de comunidade com futuro compartilhado com países vizinhos

CGTN publica artigo sobre as conquistas e perspectivas da cooperação da China com seus vizinhos. Destacando os esforços da China para criar uma comunidade com futuro compartilhado com seus países vizinhos, o artigo destaca como a China está promovendo uma vizinhança amigável, segura e próspera, de acordo com os princípios de cordialidade, sinceridade, benefício mútuo e inclusão.

PEQUIM, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na movimentada cidade de Kunming, capital da província de Yunnan, no sudoeste da China, um trem carregado de frutas frescas tailandesas – durian, rambutan e mangas – inicia sua jornada que culminará na distribuição das frutas pelo vasto mercado chinês. Esta carga é mais do que simplesmente um transporte de mercadorias – é um testemunho da crescente importância da Ferrovia China-Laos.

Ao ligar a China a Laos, Tailândia e a outros países da ASEAN, a ferrovia tornou-se uma ponte para o comércio regional, impulsionando significativamente o comércio transfronteiriço. No final do ano passado, a capacidade total de carga da ferrovia ultrapassou 50 milhões de toneladas, incluindo 11,58 milhões de toneladas de mercadorias transfronteiriças, total desde o seu lançamento em 3 de dezembro de 2021.

A ferrovia ilustra vividamente o princípio de longa data da China de cordialidade, sinceridade, benefício mútuo e inclusão, bem como a promoção da boa vizinhança e amizade.

Na conferência central sobre o trabalho relacionado aos países vizinhos, realizada em Pequim na terça e na quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping reiterou o compromisso da China com a criação de uma comunidade com um futuro compartilhado com os países vizinhos.

Um comunicado divulgado após a reunião destacou que a China considera a vizinhança uma base vital para o desenvolvimento e a prosperidade nacionais, uma frente fundamental para salvaguardar a segurança nacional e uma área prioritária na diplomacia geral do país.

Cordialidade, segurança e prosperidade

A reunião enfatizou que a China continuará comprometida em promover uma vizinhança cordial, segura e próspera, de acordo com o princípio de cordialidade, sinceridade, benefício mútuo e inclusão, uma filosofia proposta por Xi em 2013 na promoção da diplomacia de vizinhança do país.

Falando na Conferência Central sobre Trabalho Relacionado às Relações Exteriores de 2014, o presidente chinês elaborou ainda mais a ideia, dizendo que a China iria promover a amizade e a parceria com os países vizinhos, criar um bairro cordial, pacífico e próspero, e aumentar a cooperação e a interconectividade mutuamente benéficas.

Zhou Fangyin, professor de relações internacionais da Universidade de Estudos Estrangeiros de Guangdong, disse que a consistência e a estabilidade da diplomacia de vizinhança da China se tornaram um fator proeminente de certeza na região, tendo como pano de fundo o turbulento cenário internacional.

Na última década, a China estabeleceu diversas e substanciais parcerias, relações de cooperação e relações estratégicas de benefício mútuo com 28 países vizinhos e com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China.

Assim, a China resolveu questões de fronteiras históricas com 12 vizinhos em terra por meio de negociações e assinou tratados de boa vizinhança e cooperação amigável com nove países vizinhos.

Fase crítica

As relações da China com seus países vizinhos estão no seu melhor momento na atualidade e também estão entrando em uma fase crítica em que a dinâmica regional e as transformações globais estão profundamente interligadas, observou a conferência.

É preciso levar em consideração as situações nacionais e internacionais e a coordenação de duas principais prioridades de desenvolvimento e segurança.

O lado chinês prometeu trabalhar com seus vizinhos para consolidar a confiança mútua estratégica, apoiar os países regionais na busca de caminhos de desenvolvimento adequados às suas respectivas condições, e gerenciar adequadamente as diferenças.

Liu Qing, vice-presidente do Instituto de Estudos Internacionais da China, apontou que, com o mundo entrando em um novo período de turbulência e mudanças, o ambiente doméstico da China está cada vez mais entrelaçado com o ambiente ao seu redor.

Por meio da criação de uma comunidade com um futuro compartilhado com seus vizinhos, a China está fortalecendo a integração econômica, cultural e ecológica, e a cooperação com os vizinhos, tudo isso alinhado com a tendência da época, acrescentou Liu.

A China chegou a entendimentos comuns sobre a criação de uma comunidade com um futuro compartilhado com 17 países vizinhos, assinou acordos de cooperação do Cinturão e Estrada com 25 países vizinhos, trabalhou para sinergizar a Iniciativa do Cinturão e Estrada com os planos de cooperação da ASEAN e da União Econômica Eurasiática, e continuou sendo o maior parceiro comercial dos seus 18 vizinhos.

