Perficient faz doações para 10 instituições de caridade por meio do Programa de Subsídios Globais Perficient Gives

A Perficient, consultoria digital líder global que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje doações para 10 instituições de caridade globais como parte do Programa de Subsídios Globais Perficient Gives. Além disso, a Perficient publicou recentemente seu Relatório de Impacto Comunitário de 2024, que detalha os esforços filantrópicos da empresa em suas comunidades globais.

Perficient Gives Global Grants Program

Introduzido em 2024 pelo Grupo de Recursos de Funcionários (ERG) da Perficient, o Programa de Subsídios Globais oferece a todos os colegas da Perficient a oportunidade de indicar suas instituições de caridade favoritas para receber uma doação única da Perficient. Para serem consideradas, as indicações devem estar alinhadas com um dos pilares de doação corporativa da Perficient: promover a educação STEM e melhorar a saúde e o bem-estar. Em 2024, os colegas da Perficient indicaram mais de 150 organizações para receber um subsídio global do Perficient Gives, e as 10 organizações a seguir foram escolhidas como beneficiárias.

A Akshaya Patra Foundation é uma organização sediada em Bangalore, na Índia, que fornece refeições nutritivas a crianças carentes e as capacita a aprender e crescer.

O Banco de Alimentos de Colombia (ABACO) é uma rede de bancos de alimentos em toda a Colômbia, cujo foco é melhorar a nutrição de milhões de pessoas que vivem em condições vulneráveis.

A Breakthrough T1D é uma organização de pesquisa e defesa que financia pesquisas para o desenvolvimento de novas terapias e tratamentos para o diabetes tipo 1.

A Charity: Water é uma organização sem fins lucrativos que combate a crise global da água por meio de parcerias com organizações locais experientes para construir projetos de água sustentáveis e de propriedade da comunidade.

A Digi-Bridge é uma organização sem fins lucrativos que oferece aos alunos de Charlotte, Carolina do Norte, oportunidades de se envolverem em experiências práticas de aprendizado STEAM fora da sala de aula.

A Down Syndrome Diagnosis Network (DSDN) é uma organização com a missão de conectar, apoiar e fornecer informações precisas às famílias e aos profissionais médicos que as atendem, com um diagnóstico de síndrome de Down.

A Foundation for Excellence concede bolsas de estudo para estudantes de baixa renda que buscam formação em engenharia, medicina, biofarmácia e direito na Índia.

A Jessie Rees Foundation acredita que toda criança que luta contra o câncer merece alegria, a oportunidade de sorrir e o incentivo para nunca desistir (NEGU).

A Last Mile Education Fund dedica-se a apoiar estudantes sub-representados que buscam carreiras em tecnologia e engenharia e a incubá-los para que sejam a próxima geração de inovadores.

A Marina Orth Foundation apoia a educação em comunidades carentes da Colômbia, criando um currículo voltado para a tecnologia, eliminando a exclusão digital e fornecendo aos alunos ferramentas para o sucesso.

“Estamos muito entusiasmados em celebrar e apoiar essas incríveis organizações globais por meio do Programa de Subsídios Globais Perficient Gives”, disse Bill Davis, vice-presidente sênior e patrocinador executivo do grupo de afinidade Giving ERG da Perficient. “Participamos de diversas atividades e eventos de voluntariado para construir um futuro promissor para nossas comunidades ao redor do mundo; muitos desses esforços estão apresentados no nosso Relatório de Impacto Comunitário de 2024. O programa de Subsídios Globais é o mais recente avanço em nosso compromisso de causar um impacto positivo – e esperamos continuar com essa iniciativa por muitos anos”.

Além do Programa de Subsídios Globais, a Perficient prioriza outras oportunidades de envolvimento comunitário e doações de caridade. Sua parceria premiada com a Mark Cuban Foundation oferece Bootcamps de IA gratuitos para estudantes do ensino médio em todo os Estados Unidos. Desde 2022, a Perficient e seus colegas nos EUA doaram coletivamente centenas de milhares de dólares por meio do Programa de Correspondência de Doações da empresa. Além disso, a Perficient apoiou a Feeding America por meio de sua campanha do Mês de Ação contra a Fome para combater a insegurança alimentar. Em 2024, os colegas globais da Perficient doaram mais de 11.000 quilos de alimentos e mais de 46.000 refeições para bancos de alimentos locais.

Para saber mais sobre os esforços filantrópicos da Perficient, leia o Relatório de Impacto Comunitário de 2024 e siga-nos nas redes sociais.

Sobre a Perficient

A Perficient é uma consultoria digital líder global. Nossos estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros capacitam as maiores empresas e marcas do mundo a impulsionarem seus negócios de maneira ousada e alcançarem resultados reais por meio do poder da tecnologia. Quebramos barreiras, focamos obsessivamente em resultados e moldamos o futuro para nossos clientes. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

