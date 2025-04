Innospec apresenta 3ª temporada da websérie ‘Papo de Especialista’

A Innospec, indústria global de especialidades químicas presente em mais de 22 países, anuncia o lançamento da nova temporada da websérie ‘Papo de Especialista’, que estreia com uma abordagem ainda mais aprofundada sobre combustíveis e aditivos.

Com o objetivo de apoiar as Empresas e ampliar o conhecimento do público sobre o papel dos aditivos no futuro da indústria automotiva e de energia, nesta nova edição, além dos episódios principais, a série também traz o quadro: ‘Mito ou Verdade?’, um novo formato semanal dedicado a desmistificar conceitos e esclarecer dúvidas do setor com base em dados e tecnologia.

De acordo, com Patrícia Albuquerque, Especialista de Marketing da Innospec, a iniciativa tem como objetivo compartilhar informação confiável e embasada na importância da transição energética. "O objetivo é propagar conhecimento técnico e mostrar como os aditivos desempenham um papel estratégico na evolução do setor automotivo. A terceira temporada do Papo de Especialista reforça o compromisso da Innospec com a sustentabilidade e a eficiência dos combustíveis com aditivos de última geração”.

Os temas desta temporada exploram a importância dos aditivos para combustíveis, a evolução dessa solução e suas aplicações em diversos setores. A cada episódio, o especialista da Innospec traz uma análise de como os avanços tecnológicos vêm transformando o mercado e quais são as tendências para os próximos anos.

Entre os destaques, está a relevância dos aditivos na transição para uma economia de baixo carbono, em conformidade com as legislações atuais. Segundo Patrícia, “ao investir em pesquisa e tecnologia, é possível melhorar a qualidade e a eficiência dos combustíveis, além de ajudar as empresas a reduzirem emissões e oferecerem produtos que maximizam o desempenho do motor em diferentes condições”.

O primeiro episódio da nova temporada 2025 da websérie ‘Papo de Especialista’ já está disponível no YouTube @innospecdobrasil – Link .

Ficha Técnica

Título: ‘Papo de Especialista’

Formato: websérie

Ano: 2025 – 3ª temporada

Plataforma: YouTube

Criação Produção e Roteiro: Danilo Pinheiro Performance em Marketing

Direção: Danilo Pinheiro

Website: https://innospec.com.br/