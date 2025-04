Center for Disease Analysis Foundation concede terceira rodada de subsídios para o programa Relink do CDAF

Com base no progresso das duas primeiras rodadas, o programa Relink do Center for Disease Analysis Foundation (CDAF) sente o prazer de anunciar setecentos e oitenta e dois mil dólares em financiamento para sua terceira rodada de beneficiários. As seis organizações a seguir são as beneficiárias:

Organização Tipo de organização Estado Bluestone Health Association Inc. Instituição de saúde WV Carilion Clinic Instituição de saúde VA Cooperman Barnabas Medical Center Instituição de saúde NJ First Choice Primary Care, Inc. Instituição de saúde GA TruReach Inc Instituição de saúde PA University of Kentucky Research Foundation Instituição de saúde KY

O programa Relink do CDAF está em seu segundo ano de operação. Financiado por uma bolsa de oito milhões de dólares do programa Relink da Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), é atualmente o maior esforço mundial para reconectar com atendimento médico pessoas diagnosticadas, mas não tratadas, infectadas com hepatite C (HCV) e hepatite B (HBV). Este é um passo crucial para alcançar as metas da Organização Mundial da Saúde de eliminar a hepatite viral nos EUA até 2030. Um progresso significativo foi feito direcionadoàeliminação na última década. Contudo, continua sendo um desafio aumentar o número de pessoas infectadas com HCV que concluem o tratamento e são curadas, ou pessoas infectadas com HBV que recebem cuidados médicos.

"No caso da HCV, muitos países de alta renda, como os EUA, são considerados adotantes iniciais, ou seja, estavam na linha de frente do diagnóstico e tratamento da HCV", observou Homie Razavi, Diretora Geral do CDAF. "Entretanto, devidoàfragmentação de sistemas de gestão de pacientes, é perdido o acompanhamento de muitas pessoas diagnosticadas. É possível que mais da metade da população que se acredita ter sido diagnosticada, mas não tratada, já esteja recebendo cuidados em algum lugar ou tenha falecido. Além disto, restrições organizacionais e legais muitas vezes impedem que as organizações aproveitem totalmente os guias de pacientes para se envolver com a comunidade e conectar pessoas de grupos de alto risco com o atendimento adequado. Não obstante, implementar programas culturalmente apropriados e inovadores, que atendam os pacientes em seu ponto de necessidade, certamente irá aprimorar a reconexão com o atendimento médico."

Fundisani Mangena, Diretor de Operações da First Choice Primary Care, acredita que a iniciativa terá um impacto duradouro no bem-estar da comunidade atendida por sua organização. “Este financiamento apoia nossa missão de melhorar os resultados de saúde ao fechar lacunas de tratamento e garantir que os pacientes recebam cuidados oportunos e que transformem vidas", declarou. "Tratamentos e medicamentos percorreram um longo caminho", disse Tuesdae Stainbrook, D.O., MPH, pesquisador chefe da TruReach Inc, outra beneficiária. "Estes fundos irão ajudar a romper barreiras que impediram os pacientes de receber cuidados médicos após o diagnóstico."

A convocação para uma quarta e última rodada de propostas será aberta em setembro de 2025. Propostas de agências estaduais de saúde e seus parceiros terão prioridade. Para mais informações, acesse https://cdafound.org/relink ou entre em contato com o programa Relink do CDAF em relink@cdafound.org.

Sobre o Center for Disease Analysis Foundation (CDAF)

O CDAF é uma organização sem fins lucrativos que busca ajudar a eliminar a HBV e a HCV a nível mundial até 2030, ao fornecer aos países dados epidemiológicos verificados, modelos de carga de doenças e impacto econômico, estratégias de intervenção inteligentes, acesso a diagnósticos e tratamentos acessíveis, financiamento inovador e parcerias para compartilhar conhecimento, a fim de eliminar estas infecções mortais. O centro trabalha com mais de 110 países e 26 estados dos EUA em seus programas de eliminação da hepatite viral. O CDAF tem sede em Lafayette.

