Intelsat conclui missão de extensão da vida útil de satélite e faz história no espaço

Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélites integradas do mundo, se tornou a primeira e única operadora de satélites a concluir uma missão de extensão de vida útil, ao acrescentar cinco anos de valioso serviço ao satélite Intelsat 901 (IS-901) e seus muitos clientes, oferecendo conectividade mundial e confiável estendida.

"A missão MEV provou que a manutenção em órbita aumenta a sustentabilidade e a eficiência dos satélites no espaço", disse Jean-Luc Froeliger, Vice-Presidente Sênior de Sistemas Espaciais na Intelsat. "Conseguimos fornecer mais cinco anos de serviço confiável a nossos clientes de Rede, Mídia e Mobilidade e pavimentamos o caminho para futuros avanços na manutenção de satélites."

O primeiro Veículo de Extensão de Missão (MEV) do mundo, desenvolvido pela Space Logistics LLC da Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC), desacoplou com sucesso do IS-901 após mover o satélite para a órbita de descarte, onde será desativado após quase 24 anos de serviço. O MEV se acoplou ao IS-901 pela primeira vez em fevereiro de 2020, quase 19 anos após o lançamento do satélite.

Satélites geoestacionários usam propelentes para permanecer em uma posição orbital específica, se realocar para uma nova posição ou, por fim, serem movidos para uma órbita de descarte. O MEV possui seu próprio propelente e propulsores que operam independentemente do satélite. Através do acoplamento em órbita, o MEV permite que a Intelsat estenda a vida útil de um satélite por vários anos quando o propelente original deste satélite se esgota.

"Usar o MEV para estender a vida útil do IS-901 foi um grande sucesso comercial para nossos clientes, além de uma conquista técnica histórica", disse Froeliger. "Tivemos que realizar um encontro e uma aproximação de duas espaçonaves se movendo a 3 km por segundo", disse Froeliger.

Após este sucesso, a Intelsat fez parceria com a Northrop Grumman em uma segunda missão em 2021, utilizando o MEV-2 para estender a vida útil do Intelsat 10-02, uma combinação que permanece operacional até hoje. A Intelsat continua buscando e investindo em projetos de extensão da vida útil de satélites de próxima geração e outras inovações, ao assentar as bases para avanços contínuos e permitir que empresas espaciais emergentes definam o futuro do setor.

A equipe global de profissionais da Intelsat mantém o foco em fornecer comunicações via satélite seguras e ininterruptas para clientes dos setores governamental, ONGs e empresas, por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Reduzindo a exclusão digital com uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que pessoas e suas tecnologias se comuniquem através dos oceanos, enxerguem além dos continentes e ouçam pelos céus, promovendo a comunicação, a cooperação e a coexistência. Desde sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de pioneirismo no setor de satélites, sempre a serviço de seus clientes e do planeta. Com base em um legado de inovação e voltada para os desafios da nova geração, a equipe da Intelsat agora mira os próximos marcos na exploração espacial, revolucionando o setor e liderando a transformação digital do setor.

