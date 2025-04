Maranhense é autor do pôster oficial de Miami na Copa 2026

O artista plástico maranhense Rubem Robierb, radicado nos Estados Unidos há 16 anos, acaba de incluir no currículo mais uma conquista. No dia 24/3, em evento promovido pela FIFA na Winwood Walls, em Miami, ele foi consagrado vencedor, entre nove designers que vivem na cidade, com a arte que criou para ser o pôster oficial de Miami para a Copa do Mundo FIFA 2026.

O pôster criado pelo brasileiro traz a representação de um flamingo extravagante usando chuteiras, erguido sobre uma bola de futebol e aplicado sobre uma paisagem com o horizonte da cidade.

Cada segmento de hexágono da bola de futebol representa características e locais de Miami, como Little Havana, as margens de South Beach, ruas ladeadas por palmeiras, ondas do mar e a energia das torcidas durante as partidas de futebol locais.

Jornada nas artes plásticas

Robierb nasceu e passou a infância e juventude em Bacabal, pequena cidade com pouco mais de 100 mil habitantes e a cerca de 240 km de São Luís, capital do Maranhão.

Hoje, distante, milhares e milhares de quilômetros da Bacabal natal, ele é autor de uma escultura instalada em uma praça de Nova York, onde também já estampou os telões da Times Square. Para a cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, criou uma ampla obra pública para as paredes do Shade Post.

Força e simbolismo

A arte de Rubem Robierb navega pela pintura, escultura, fotografia e até mesmo pela realidade virtual. Seu trabalho tem o impacto emocional de uma poesia, contudo, questionando comportamentos humanos da vida contemporânea.

É notável a influência orgânica da biologia, da psicologia, da arquitetura e da tecnologia em seu trabalho. Flores que nascem de balas já disparadas por armas, mãos representando diferentes raças que se unem formando asas e homenagens a pessoas (personalidades e anônimos) que impactaram o mundo de alguma forma.

Da fotografia às artes plásticas

Nascido no Maranhão, seu primeiro contato com a arte foi a fotografia, ofício em que se desenvolveu profissionalmente e exerceu em São Paulo, quando foi descoberto pela associação francesa 'Art et Partage', que o ajudou a estrear sua primeira exposição individual de fotografia, "Bresil Autrement", em Paris, Aix en Provence, Milão e Zurique.

Chega a Miami, em 2008, para abrir seu estúdio no distrito de arte de Wynwood. Anos depois, passa um período em Nova York para estrear sua primeira exposição nas artes plásticas, a “Bullets and Butterflies”, nas Galerias Gaglialatella. E, depois, ele retorna para Miami.

Em 2015, cria uma obra de arte nas paredes do Shade Post, em Fort Lauderdale, Flórida. No mesmo ano, começa a explorar a escultura como expressão artística e, em 2019, exibe a escultura “Dream Machine” no Tribeca Park, Nova York.

Durante a Art Basel Miami 2019, Robierb chamou a atenção do mundo para a questão das mudanças climáticas com a escultura “ICE”, na qual esculpiu no gelo as palavras ''como você ousa'', do famoso discurso de Greta Thunberg. A obra, gigante, derreteu e desapareceu durante a realização de um dos maiores eventos da arte mundial.

Exposições individuais



2024 “Raízes para Voar”, Pinacoteca Benedito Calixto (Santos/SP, Brasil)

2020 "Peace Makers", Taglialatella Gallery (Nova York, EUA)

2019 "Climate Meltdown", Arte Fundamental Gallery (Miami, EUA)

2018 "Metamosphosis", Sagamore Hotel (Miami, EUA)

2018 "Metamosphosis", Taglialatella Gallery (Nova York, EUA)

2018 "Metamosphosis", Taglialatella Gallery (Toronto, Canadá)

2018 "Metamosphosis", Taglialatella Gallery (Paris, França)

2017 "And The Truth Will Set You Free", Arte Fundamental Gallery (Miami, EUA)

2017 "Rubem Robierb New Works", Octavia Gallery (Houston, EUA)

2017 "Rubem Robierb New Works", Octavia Gallery (Nova Orleans, EUA)

2016 "Rubem Robierb New Works", Taglialatella Galeries (Nova York, EUA)

2015 "Metamorph-Us" (Fort Lauderdale, EUA)

2015 "HeArt", Gallery 212 (Aspen, EUA)

2013 "Bullets and Butterfies", Taglialatella Galeries (Nova York, EUA)

2012 "Bullet-Fly Effect", Emmanuel Fremin Gallery (Nova York, EUA)

2011 "Show Me the Money", Curators Voice Gallery (Miami, EUA)

2009 "Eros/Thanatos", Curators Voice Gallery (Miami, EUA)

2006 "Brésil Autrement", Institute Alliance Française (São Paulo, Brasil)

2006 "Brésil Autrement", Ilana Gallery (Paris, França)

2006 "Brésil Autrement", The Image House Gallery (Zurique, Suíça)

2006 "Brésil Autrement", Instituto Alliance Française (São Paulo, Brasil)

2005 "Brésil Autrement", IBRIT Instituto Brasile-Italia (Milão, Itália)

2005 "Brésil Autrement", Space D'Art Sextius (Aix-en-Provence, França)



Exposições coletivas



2019 – Scope Art Fair – Vogelsang Gallery

2018 – Cornell Art Museum – Delray Beach

2018 – Scope Art Fair – Vogelsang Gallery

2018 – Palm Beach Art Fair – Arte Fundamental Gallery

2017 – Bedazzled – Lehman College Museum

2017 – Scope Art Fair – Vogelsang Gallery

2017 – Scope Art Fair – Taglialatella Gallery

2016 – Scope Art Fair – Vogelsang Gallery

2015 – Gallery 212 (Aspen, EUA)

2012 – Leilão All About Art Fine Art – The Frost Museum

2012 – Overture Contemporary Art Fair

2012 – Arte Americas Art Fair, Canal Gallery

2007 – Leilão Stephanie & Art Curial para a Fight Aids Foundation (Monte Carlo, Mônaco)

2005 – Quadra Gallerie (Paris)

