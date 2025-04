Mentiras corporativas podem impactar reputação e employer branding

No meio corporativo, a integridade e a transparência são fundamentais para o sucesso sustentável das organizações. No entanto, a disseminação de mentiras no ambiente de trabalho pode minar a confiança do público, afetar negativamente a cultura organizacional e prejudicar a reputação de uma empresa.

Em um cenário onde a informação circula rapidamente e profissionais e consumidores estão cada vez mais atentos às práticas empresariais, a organização deve estar, mais do que nunca, preocupada com a veracidade dos seus discursos.

Em 1996, o conceito de Employer Branding surgiu através de Simon Barrow e Tim Ambler, no Journal of Brand Management. O nome foi dado para empresas que faziam campanhas sobre suas marcas atreladas a “storytelling”. De lá para cá, o conceito ganhou ainda mais proporção e se mostrou diretamente atrelado à cultura organizacional.

O Employer Branding na cultura organizacional

A cultura de uma empresa é um dos principais pilares para atrair e reter talentos, sendo um reflexo direto dos seus valores e comportamentos. De acordo com o especialista em cultura organizacional e fundador da DHEO Consultoria, Adeildo Nascimento, os sócios e fundadores de uma organização são os responsáveis pela criação de uma cultura forte, genuína e que, ao longo do tempo, se transformam em regras de comportamento.

Quando uma organização não age de acordo com os princípios que prega — seja em promessas não cumpridas a funcionários, publicidade enganosa ou discrepâncias entre discurso e prática — a credibilidade e a confiança são afetadas.

Segundo um estudo da Weber Shandwick, 44% da reputação de uma empresa pode ser atribuída à percepção da sua cultura corporativa e mais de 70% dos consumidores estão dispostos a pagar a mais por produtos de empresas consideradas socialmente responsáveis (Columbia Business School).

Cases afirmam práticas de mentiras corporativas

Para Nascimento, mentiras de empresas sempre existiram, porém no passado não existiam canais de contra-ataque a elas. Hoje em dia, sites e mídias sociais colocam à prova o que é dito ao consumidor e está cada vez mais provado que as mentiras corporativas podem ter impactos devastadores na reputação e no employer branding de uma organização.

“O ‘como’ é a cultura de uma empresa. O que você faz pode até ser commodity que outras empresas fazem, mas a forma como você faz, a cultura como você faz, é o que vai ditar seu diferencial no mercado ou seu cancelamento”, finaliza o especialista e fundador da DHEO Consultoria.

Vídeo sobre o tema, com Adeildo Nascimento: https://www.youtube.com/watch?v=AIQGsD4uHPo?

Website: https://dheoconsultoria.com/