Nova Coalizão Pede Ação Urgente para Enfrentar a Crescente Crise de AVC

Lançado hoje, o primeiro movimento de advocacia multissetorial do mundo dedicado ao AVC - a Global Stroke Action Coalition (Coalizão Mundial de Ação contra o AVC) - emitiu um chamado urgenteàação para enfrentar as crescentes desigualdades com o AVC. Já sendo uma das principais causas de morte e incapacidade, sem intervenção, a carga mundial do AVC deve aumentar em mais 50% nos próximos 25 anos, ceifando 100 milhões de vidas e custando US$ 1,6 trilhão a cada ano.

No lançamento desta tarde, especialistas em política econômica e de saúde, especialistas clínicos e pessoas com experiência em AVC irão destacar dados e recomendações importantes para ações, a fim de enfrentar o impacto humano e financeiro do AVC. Com base em dados e nas experiências de pessoas afetadas por AVC, a Coalizão irá compartilhar seu documento de política inaugural 'Stroke Action Now', que define exemplos com base em evidências de intervenções que podem avançar significativamente o progresso em uma doença que é amplamente:

Evitável: 80% da carga atual do AVC está ligada a 10 fatores de risco modificáveis. Identificar e gerenciar a hipertensão por si só poderia reduzir a taxa de AVC pela metade.

Tratável: Avanços em tecnologias de remoção e dissociação de coágulos (trombectomia e trombólise) podem melhorar drasticamente os resultados de saúde dos pacientes, ao minimizar a incapacidade e reduzir o impacto econômico do AVC.

Recuperável: O acesso à reabilitação ajuda as pessoas a recuperar a independência e reduz o risco, além do custo, de incapacidade a longo prazo.

Apesar das claras oportunidades, os serviços de prevenção, tratamento e reabilitação estão disponíveis apenas para uma fração dos pacientes com AVC. Por exemplo, apenas 3% dos pacientes clinicamente elegíveis atualmente se submetem a uma trombectomia, com 20-40% dos centros de saúde ao redor do mundo ainda não implementando serviços básicos de reabilitação do AVC.

"A carga mundial do AVC dobrou nos últimos 30 anos", explica o Copresidente da Coalizão, Prof. Bo Norrving. "Durante o mesmo período, grandes avanços foram feitos em todo o processo do tratamento que nos oferece uma incrível oportunidade de reduzir resultados de saúde injustos e fazer progressos significativos direcionados às metas internacionais de saúde e desenvolvimento. O compromisso com o desenvolvimento de Planos Nacionais sobre AVC deve ser uma prioridade chave para os governos como parte de sua futura estratégia em prevenir e controlar DNTs. Não podemos esperar mais 30 anos para reverter isso. Milhões de vidas dependem de governos agindo agora."

Os líderes da Coalizão estão convocando os governos a participar da 4ª Reunião de Alto Nível da ONU sobre DNTs, em setembro deste ano, e se comprometer com cinco ações:

Tornar o AVC uma prioridade nas estratégias de prevenção e controle de DNT, de modo que se torne parte explícita e integrante das agendas nacionais e internas de saúde. Desenvolver Planos Nacionais de Ação para AVC que abordem todo o processo do cuidado e incluam objetivos mensuráveis ??que respondam às necessidades do país. Comprometer-se a financiar intervenções com base em evidências e explorar modelos de financiamento inovadores, como a tributação de substâncias nocivas, para criar recursos nacionais. Implementar sistemas robustos de monitoramento do AVC que meçam mudanças na carga do AVC, bem como na prestação e resultados de cuidados com o AVC. Incluir sobreviventes de AVC e cuidadores no desenvolvimento de políticas e priorizar a representação significativa em todos os níveis de tomadas de decisão.

O apelo da Coalizão chega em um momento decisivo. A próxima Reunião de Alto Nível da ONU é uma oportunidade rara para os líderes mundiais definirem os próximos 25 anos de ação sobre DNTs. O AVC não deve ser negligenciado. A Coalizão pede aos governos que aproveitem este momento e garantam que o AVC seja reconhecido, priorizado e tratado.

Membros da Coalizão incluem a Organização Mundial do AVC, Associação Americana do AVC, Organização do AVC na Ásia-Pacífico, Bayer, Boehringer Ingelheim, Organização Europeia do AVC, Fundação do Coração e AVC da África do Sul, Ipsen, March of Dimes do Canadá, Medtronic, Philips, Associação do AVC do Reino Unido e Sociedade de Neurologia Vascular e Intervencionista.

