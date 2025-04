Jornalista realiza masterclass para ensinar a transformar informação em notícia

Visando preencher uma lacuna do mercado, a jornalista Vera Lucia Rodrigues promoverá uma masterclass gratuita pelo YouTube no dia 10 de abril, para profissionais que desejam conhecer mais sobre a imprensa. O evento é um caminho para que profissionais liberais, empresários e executivos (ou porta-vozes das áreas de marketing, vendas, novos negócios, produtos e logística) aprendam como transformar informação em notícia.

Após a realização da materclass, será lançado um curso on-line, composto por oito encontros ao vivo com Vera Lucia Rodrigues. Durante essas aulas, os participantes terão a oportunidade de tirar dúvidas e construir seu próprio posicionamento e narrativas, sempre ao vivo, em conjunto com a ministradora. Os participantes terão acesso direto à análise de casos e à construção de estratégias personalizadas com a especialista.

No conteúdo dos oito encontros os participantes aprenderão:

Produção e classificação de notícias : descobrir como levantar pautas e transformá-las em histórias atraentes;





: descobrir como levantar pautas e transformá-las em histórias atraentes; Influência da imprensa no mercado corporativo : como identificar os veículos mais alinhados ao negócio;





: como identificar os veículos mais alinhados ao negócio; Construção de relacionamento com a imprensa : entender como se conectar com jornalistas e veículos de forma eficiente;





: entender como se conectar com jornalistas e veículos de forma eficiente; Análise de cases reais : aprender com grandes sucessos e fracassos para evitar erros comuns;





: aprender com grandes sucessos e fracassos para evitar erros comuns; Uso estratégico das mídias digitais : ampliar o alcance e gerenciar crises que acionem a imprensa;





: ampliar o alcance e gerenciar crises que acionem a imprensa; Planejamento de longo prazo: estruturar uma estratégia de comunicação com a imprensa perene e eficaz.



O grupo de participantes será incentivado a participar do Movimento de Desenvolvimento de Executivos. Essa ação voltada a executivos que já trabalham ou não com assessoria de imprensa, e que desejam aprender a transformar o dia a dia em notícia, vem sendo tratada e conversada semanalmente no ‘Podcast Comunicação é Tudo’, no qual Vera Lucia Rodrigues entrevista profissionais que aproveitam a conversa para apresentar seus negócios.

“A masterclass e o curso são bastante diferentes do que já existe no mercado. Não se trata de um treinamento de assessoria tradicional, mas de um processo de formação de fontes estratégicas, o que tem grande valor para os jornalistas que atualmente não dispõem de tempo e também muitas vezes são prejudicados pela equipe reduzida nas redações”, analisa Vera.

Na opinião da jornalista, há um novo espaço na imprensa para mercados B2B. “Mesmo nesses nichos, com características e perfis específicos, há espaço na imprensa, desde que o profissional aprenda a contar histórias, em vez de apenas descrever serviços”, explica ela.

Ministradora

Com mais de 40 anos de atuação em comunicação corporativa e assessoria de imprensa, Vera Lucia Rodrigues é CEO da Vervi Assessoria de Imprensa, mentora de executivos e apresentadora do podcast ‘Comunicação é Tudo’, no qual já entrevistou nomes como José Velloso, presidente-executivo da ABIMAQ; o fundador do grupo Meio e Mensagem, José Carlos de Salles Gomes Neto; o fundador da plataforma de influenciadores Influency.me, Rodrigo Azevedo; entre outros nomes.

Além de jornalista e empresária, Vera Lucia foi professora universitária. Trabalhou também como repórter especial do jornal O Estado de São Paulo e ainda atuou em publicações especializadas em economia.

Vera Lúcia é mestre em Comunicação pela ECA-USP, onde também se graduou em Jornalismo. É autora dos livros (todos pela editora Germinal):

Dependência ou Morte – A questão da independência na imprensa: o caso República (2004);





25 anos de assessoria de imprensa no Brasil (2006).



As inscrições para a masterclass podem ser feitas pelo link: https://veraluciarodrigues.com.br