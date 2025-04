Argenta lança NEXTA e expande no Centro-Oeste e Sudeste

O Grupo Argenta, com sede em Flores da Cunha (RS), anuncia a criação da NEXTA, sua 11ª empresa. A nova companhia já nasce com a gestão de diferentes operações, incluindo os ativos de distribuição de combustíveis adquiridos da empresa francesa TotalEnergies — que compreendem uma rede de cerca de 240 postos, unidades de TRR (Transportador – Revendedor – Retalhista) e bases de armazenamento.

A aquisição dos ativos da TotalEnergies no Brasil foi realizada no segundo semestre de 2024 e aprovada pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em novembro do mesmo ano. A operação contou com a assessoria financeira da Bateleur, que atuou como advisor exclusivo do Grupo Argenta.

Com a incorporação dessas operações, o grupo amplia significativamente sua presença no mercado nacional de distribuição de combustíveis, passando a atuar em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso, além de fortalecer sua presença em São Paulo. O movimento está alinhado ao plano de expansão iniciado em 2018, que vem sendo implementado de forma progressiva nos últimos anos.

A estrutura da NEXTA está sediada no Vila Olimpia Corporate, em São Paulo (SP), onde funcionam as áreas de marketing, comercial, finanças, planejamento, supply, logística e engenharia. A empresa também mantém uma base operacional em Araxá (MG), voltada especialmente para atividades logísticas e operacionais.

Segundo Neco Argenta, presidente do grupo, a constituição da nova empresa representa a consolidação de uma estratégia de expansão nacional: “A criação da NEXTA está inserida em um contexto de avanço estratégico para além da região Sul, iniciado com a atuação da SIM Distribuidora na implantação de postos da bandeira PETRONAS e na abertura de lojas de conveniência Yes. A expertise acumulada em décadas de operação no setor, com foco em eficiência logística e proximidade com os parceiros comerciais, contribui para sustentar este novo posicionamento da companhia no mercado nacional”.

Com esse movimento, a Argenta, por meio da NEXTA, projeta incorporar a distribuição de mais de 1 bilhão de litros de combustíveis ao ano em seu ecossistema, além de atender uma rede de mais de 400 postos nas novas regiões até o fim de 2025.

Website: https://www.grupoargenta.com.br/