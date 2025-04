Centro de Distribuição Europeu da Textron Aviation comemora 10 anos à medida que cresce a disponibilidade de peças Cessna e Beechcraft na região

A Textron Aviation anunciou hoje que seu Centro de Distribuição Europeu (EUDC) está comemorando 10 anos em servir com orgulho clientes da Cessna, Beechcraft e Hawker com suporte de peças na Europa e na região da Ásia-Pacífico (APAC). Localizada em Düsseldorf, Alemanha, a instalação cresceu e se converteu no segundo maior centro de distribuição de peças da empresa, atendendo a mais de 50% de todos os pedidos de peças europeus.

Textron Aviation announced its European Distribution Center (EUDC) is celebrating 10 years of proudly serving Cessna, Beechcraft and Hawker customers with parts support in Europe and the Asia-Pacific (APAC) region. (Photo credit: Textron Aviation)

Os clientes da Beechcraft, Cessna e Hawker recebem suporte direto da fábrica, manutenção e modificações pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), através de uma rede mundial de centros de serviço e peças, unidades de serviço móveis e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, 1CALL AOG.

"Desde a inauguração, nosso Centro de Distribuição Europeu dobrou de tamanho, incorporou uma equipe de garantia e suporte ao cliente em peças e quadruplicou o valor do estoque para continuar fornecendo suporte inigualável na região", disse Brad White, vice-presidente sênior de Distribuição Global de Peças. "Mais recentemente, a EUDC aumentou as unidades de manutenção de estoque (SKUs) em 40%, ao suportar menos tempo de inatividade para nossos clientes e reforçar nosso compromisso de oferecer os serviços mais completos do setor."

A instalação EUDC de 21.500 pés quadrados (2.000 m²) contém mais de 20.000 SKUs, disponíveis para envio de um pedido no mesmo dia. Desde sua criação, a EUDC aumentou o volume de remessa ano após ano, que resultou em envio mais rápido e menos tempo de inatividade para clientes na Europa e APAC. A Textron Aviation Parts também adicionou uma equipe de garantia e suporte ao cliente na Europa, Oriente Médio e África, equipe de conformidade comercial, departamento de recursos humanos e finanças, e um centro de treinamento moderno que foi estabelecido recentemente em 2024.

"O crescimento que implementamos na EUDC está baseado na opinião do cliente e em nosso compromisso de projetar e entregar a melhor experiência de aviação para nossa base mundial de clientes", disse White. "A equipe da EUDC é apaixonada por dar suporteàbase mundial de clientes da Textron Aviation Parts e oferecer a eles suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que nossos clientes mantenham suas aeronaves voando com o mínimo de tempo de inatividade."

