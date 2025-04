Prêmio Ser Humano 2025 prorroga prazo de inscrições

A Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Paraná (ABRH-PR) anunciou a prorrogação dos prazos para inscrições e entrega de projetos do Prêmio Ser Humano (PSH) 2025. As empresas e profissionais interessados em participar da premiação tem até o dia 11/04 (sexta-feira) para se inscreverem no site: https://psh.abrh-pr.org.br. Os projetos inscritos devem ser entregues entre os dias 13 e 25/04.

O PSH reconhece iniciativas e profissionais que promovem o lado humano da gestão de RH, valorizando práticas inovadoras e impactantes na área de gestão de pessoas. A premiação conta com as categorias: Desenvolvimento, Excelência Organizacional, ESG (Environmental, Social and Governance), Jovem e Profissional de Destaque em Gestão de Pessoas.

De acordo com a diretora responsável pelo PSH 2025, Lúcia Fernandes, o Prêmio é uma iniciativa de grande relevância que destaca e valoriza as boas práticas de gestão de pessoas. “Com a extensão dos prazos, empresas e profissionais de Recursos Humanos têm mais tempo para garantir a participação e compartilhar experiências e histórias de sucesso”, observa.

O PSH, ao longo de suas edições, tem se consolidado como uma forma que disseminar ideias e práticas que podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas, sociedade e organizações. “É uma oportunidade de compartilhar experiências e histórias de sucesso que falam de pessoas”, pontua.

Para mais informações e inscrições, basta acessar: https://psh.abrh-pr.org.br

