ZAPI GROUP apresenta portfólio de produtos e tecnologias para eletrificação rural na bauma 2025

ZAPI GROUP, líder mundial em eletrificação, irá apresentar suas soluções de última geração para eletrificação de veículos e gestão de frotas na bauma 2025, que será realizada de 7 a 13 de abril em Munique. O grupo irá revelar as últimas inovações de seu abrangente portfólio, incluindo conversores DC/DC internos de alta potência, inversores e carregadores de bateria para os setores de construção e veículos industriais.

DCC3: Um novo conversor DC/DC para sistemas auxiliares

Estreando na bauma, o ZAPI GROUP fará uma demonstração do DCC3, um conversor DC/DC robusto e compacto desenvolvido pela Inmotion, uma empresa do ZAPI GROUP. O conversor foi projetado para ser flexível, suportando uma ampla gama de aplicações de construção.

O novo DCC3 converte tensões de entrada de 250 a 900 V em uma saída estável e ajustável de 12 ou 24 V, fornecendo até 10 kW de energia para sistemas auxiliares em veículos elétricos ou híbridos industriais, comerciais e utilitários. O novo design do conversor está disponível para prototipagem agora e produção em série no fim de 2025.

Inovações da ZAPI GROUP Charging Solutions

O grupo também trará o destaque de seu conjunto de soluções de carregamento interno e externo, reforçadas para aplicações em veículos de construção e industriais, desenvolvidas pelas empresas do ZAPI GROUP Delta-Q Technologies e ZIVAN. As tecnologias de carregamento em destaque incluem:

Os XV3300 e CT3.3 - sistemas compactos de carregamento rápido 3 em 1 de alto desempenho para aplicações de 3,3 kW.

O carregador SG9, um carregador externo modular e flexível de 9 kW para ambientes adversos.

"Com uma longa história de sucesso na eletrificação de veículos, o ZAPI GROUP está impulsionando os setores de construção e industrial rumo a operações mais seguras, eficientes e produtivas", disse o Sr. Matteo Artioli, Diretor Global de Vendas do ZAPI GROUP. "Visamos oferecer tecnologias que tornem a eletrificação mais acessível e escalável para nossos clientes e parceiros OEM."

Os participantes da bauma 2025 podem visitar o ZAPI GROUP no estande A3.312 para ver suas soluções de eletrificação e conversar com sua equipe sobre como melhorar a mobilidade na construção.

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP está criando a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrado, incluindo controladores de movimento, motores elétricos e carregadores de bateria de alta frequência para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos. Fornecemos integração de sistemas completos, software de navegação autônomo e rastreamento de segurança e ativos para gestão de frotas. Como líder mundial em eletrificação com profunda experiência em sistemas, liderança em inovações e uma obsessão em impulsionar o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP agora conta com mais de 1700 funcionários ao redor do mundo com uma receita anual total de mais de US$ 700 milhões. Para mais informações, acesse www.zapigroup.com.

