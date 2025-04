Jornalista lança livro Outra Pele, sobre viagem a Moçambique

Viajar é o principal sonho das brasileiras, segundo pesquisa da Opinion Box lançada pelo Lab Think Olga. Mas viajar é muito mais do que conhecer o mundo. É a realização do desejo da mulher por autonomia, liberdade e autoconhecimento. Com a jornalista Caroline d’Essen não foi diferente. Aos 25 anos, ela largou a carreira após passagens pelas redações da TV Globo e revista Nova Cosmopolitan, terminou um relacionamento de quatro anos e mergulhou sozinha numa jornada cheia de descobertas em Moçambique, na África. Os aprendizados dessa viagem que durou mais de três anos resultaram no livro “Outra pele”, que será lançado no dia 22 de abril na Livraria da Vila Pinheiros, em São Paulo.

No livro, Caroline narra como foi parar em Maputo, capital moçambicana, e nada saiu como planejado. A autora compartilha como passou por uma profunda transformação pessoal. “Ao viajar sozinha, me dei a oportunidade de me conhecer, de entender minhas forças e minhas fraquezas, de superar obstáculos por mim mesma”, conta. Caroline explora os contrastes culturais e captura aromas, cores e texturas do país africano. A autora reflete sobre o processo de desapego, analisando as complexidades das relações humanas em um contexto multicultural.

O professor Luiz Godoi Trigo, titular da ECA-USP, assina o prefácio do livro. A contracapa é assinada pela jornalista Camila Marconato, editora-chefe do Globo Rural, da TV Globo. “O livro é sobre si e sobre o outro. Sobre luto, parcerias e descobertas. Sobre os muitos mundos que cabem no mundo”, afirma. “A autora também nos leva a conhecer os encantos de um povo acolhedor e sofrido, de uma cultura irmã ainda tão distante de muitos de nós”, complementa.

O livro "Outra pele" tem como público principal todas as pessoas que já sonharam em se redescobrir. Além da narrativa, Caroline d’Essen presenteia os leitores, ao final do livro, com um guia de turismo para quem quer explorar Moçambique. As dicas sobre o que conhecer no país africano seguem a lógica dos capítulos.

O lançamento coincide com o momento em que Moçambique enfrenta uma crise humanitária agravada por conflitos na província de Cabo Delgado, onde grupos armados não estatais intensificaram ataques. As tensões aumentaram após as eleições presidenciais de 2024, com acusações de fraude eleitoral e repressões que resultaram em centenas de mortos e feridos.

Serviço

Lançamento de “Outra pele” com bate-papo com a autora, Caroline d’Essen

Mediação do debate: Thiago Barbosa (rádio CBN)

Terça-feira, 22/04/25, às 18h30

Livraria da Vila (R. Fradique Coutinho, 915 - Pinheiros, São Paulo, SP)

Disponível para compra nos principais marketplaces.

Website: https://loja.umlivro.com.br/outra-pele--como-eu-fui-parar-em-mocambique-e-nada-saiu-como-planejado-7290153/p