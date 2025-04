ExaGrid atualiza sua linha de produtos com novos modelos e lança a versão 7.2.0

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com a funcionalidade de Retention Time-Lock que inclui uma camada não voltada para a rede (criando um air gap em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje três novos modelos, EX20, EX81 e EX135, para sua linha de dispositivos de armazenamento de backup em camadas, bem como o lançamento da versão 7.2.0 do software ExaGrid.

Modelos de dispositivos de armazenamento de backup em camadas da ExaGrid

A linha de dispositivos 2U da ExaGrid agora inclui oito modelos: EX189, EX135, EX84, EX81, EX54, EX36, EX20 e EX10. Cada dispositivo conta com processador, memória, rede e armazenamento, de modo que a janela de backup permanece fixaàmedida que os dados crescem, eliminando assim atualizações caras e inoportunas. Até 32 dispositivos podem ser combinados em um único sistema escalável. É possível usar um dispositivo de qualquer antiguidade ou tamanho em um único sistema, eliminando a obsolescência do produto.

A maior configuração do sistema ExaGrid, composta por 32 dispositivos EX189 em um único sistema escalável, pode receber até 6 PB de backup completo com capacidade bruta de 12 PB, o que o torna o maior sistema único do setor, incluindo a deduplicação de dados.

Além dos novos modelos de dispositivos, a linha de produtos também foi atualizada com novas opções de criptografia de dados em repouso (SEC). Os modelos de dispositivos maiores da ExaGrid, incluindo o EX54*, EX81, EX84, EX135 e EX189, oferecem uma opção de SEC atualizável por software para fornecer criptografia de dados em repouso. Os modelos de hardware de SEC que fornecem criptografia de dados em repouso também estão disponíveis para toda a linha de modelos de dispositivos da ExaGrid.

* O recurso de SEC atualizável por software para adicionar a criptografia de dados em repouso está disponível para modelos EX54 selecionados da versão 2025, não disponível para versões anteriores dos modelos EX54.

Atualizações da versão 7.2.0

A versão 7.2.0 do software ExaGrid inclui recursos que melhoram os recursos de segurança da ExaGrid, bem como a integração avançada com os aplicativos de backup líderes do setor.

As atualizações incluem:

External Key Management (EKM) para dados criptografados em repouso Usa o protocolo KMIP 1.4 (alguns exemplos de aplicativos de gerenciamento de chaves de terceiros são: Thales, Fortanix, Entrust etc.)

Compatibilidade com dispositivos NetBackup Flex Media Server com o plug-in OST

Compatibilidade com Veeam S3 Governance Mode

Redes gerenciadas dedicadas Melhor controle de quem tem acessoàinterface de usuário de gerenciamento da ExaGrid Tráfego de gerenciamento em uma NIC dedicada por motivos de segurança Maior segurança ao isolar as NICs (com um firewall) da visibilidade externa e do acesso fora do dispositivo da ExaGrid



A cada atualização de software, a ExaGrid vem acrescentando camadas adicionais de segurança ao seu armazenamento de backup em camadas, que já utiliza um repositório não voltado para a rede (air gap em camadas) com exclusões atrasadas e objetos de dados imutáveis, onde os dados de backup são armazenados para retenção de longo prazo que não pode ser acessada por agentes de ameaças e não pode ser modificada por ataques maliciosos.

“A ExaGrid se dedica a resolver todos os desafios do armazenamento de backup e continua inovando e atualizando nossa solução de armazenamento de backup em camadas, adicionando recursos que se baseiam na segurança abrangente e na recuperação de ransomware que nosso produto oferece. Nossos novos modelos de dispositivo oferecem mais opções para organizações que buscam melhorar a eficiência do espaço em rack e reduzir os custos de energia e resfriamento, ao mesmo tempo em que oferecem o melhor desempenho de backup e restauração, além de uma solução com bom suporte e fácil de gerenciar”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250401801650/pt/

Assessoria de Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com