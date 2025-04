Relatório Global da NIQ revela desafios e oportunidades para o crescimento de produtos de marca própria e de marca registrada

A NielsenIQ (NIQ) lançou hoje o relatório Finding Harmony on the Shelf: 2025 Global Outlook on Private Label & Branded Products (Encontrando harmonia nas prateleiras: perspectiva global de 2025 sobre produtos de marca própria e de marca registrada, em português), que oferece uma análise aprofundada das mudanças nas atitudes do consumidor global em relação a produtos de marca própria e de marca registrada, os catalisadores que impulsionam essas tendências nos âmbitos global e regional, e insights importantes que os varejistas e fabricantes de bens de consumo embalados (CPG, na sigla em inglês), podem ter em mente para alcançar estrategicamente os consumidores em um ambiente macroeconômico em rápida evolução.

Segundo o relatório da NIQ, mais da metade (53%) dos entrevistados globais está comprando cada vez mais produtos de marca própria. Simultaneamente, as 10 principais marcas globais também experimentaram um ressurgimento no impulso das vendas globais em 2024, sinalizando que os varejistas e os fabricantes de CPG continuarão competindo pela atenção do consumidor nas prateleiras de grandes e pequenos supermercados e varejistas.

“Os consumidores estão continuamente mudando seus hábitos de compra para se adaptarem às condições atuais do mercado. Nosso relatório destaca a necessidade crucial de colaboração entre fabricantes e varejistas para impulsionar a próxima onda de crescimento do setor de bens de consumo embalados (CPG) e capturar de forma eficaz a atenção volátil dos consumidores”, disse Marta Cyhan-Bowles, diretora de Comunicação e chefe do Centro de Excelência de Marketing Global da NIQ. “Ao encontrar formas criativas de trabalhar juntos, ambas as partes podem aproveitar essas tendências para explorar novas oportunidades e fortalecer sua presença no mercado”.

Principais tendências que estão moldando o crescimento de produtos de marca própria e de marca registrada

A percepção dos consumidores em relação às marcas próprias eàsua qualidade melhorou significativamente, ao passo que as marcas globais também apresentam um sólido desempenho. As principais tendências quem impulsionam o crescimento tanto de produtos de marca própria quanto de produtos de marca registrada incluem:

Mudança na percepção de valor: o estigma associado às marcas próprias está diminuindo, com 68% dos entrevistados as vendo como boas alternativas às marcas conhecidas e 69% percebendo que oferecem um bom custo-benefício.

o estigma associado às marcas próprias está diminuindo, com 68% dos entrevistados as vendo como boas alternativas às marcas conhecidas e 69% percebendo que oferecem um bom custo-benefício. Demanda crescente: como resultado, 60% dos consumidores globais dizem que comprariam mais produtos de marca própria se houvesse maior variedade disponível.

como resultado, 60% dos consumidores globais dizem que comprariam mais produtos de marca própria se houvesse maior variedade disponível. Estabilização das marcas próprias: a participação de vendas subiu 1,4 pontos globalmente, mas há sinais de desaceleração no crescimento em todas as regiões. Na Europa, o crescimento diminuiu de quase 12% em 2023 para pouco menos de 4% em 2024.

a participação de vendas subiu 1,4 pontos globalmente, mas há sinais de desaceleração no crescimento em todas as regiões. Na Europa, o crescimento diminuiu de quase 12% em 2023 para pouco menos de 4% em 2024. Premiumização: mais da metade dos consumidores globais (54%) afirmam que provavelmente que provavelmente se presenteará optando por um produto de marca premium, com as gerações mais jovens – Millennials (61%) e Geração Z (58%) – superando essa média.

mais da metade dos consumidores globais (54%) afirmam que provavelmente que provavelmente se presenteará optando por um produto de marca premium, com as gerações mais jovens – Millennials (61%) e Geração Z (58%) – superando essa média. ? Abertura para explorar: mais da metade (58%) dos entrevistados também afirmam estar expandindo suas compras de marcas em várias categorias. Outros 58% dos consumidores globais dizem que a escolha entre marca registrada ou marca própria é irrelevante, selecionando produtos com base na necessidade.

“Nunca houve um momento melhor para as organizações se unirem e encontrarem maneiras de expandir o mercado como um todo junto aos consumidores. O crescimento é alcançável para muitas empresas neste cenário extremamente diversificado. Por um lado, os varejistas devem maximizar o tráfego nas categorias equilibrando estrategicamente uma combinação de produtos de marca registrada e de marca própria – e considerar programas de copromoção para impulsionar o crescimento geral da categoria; por outro lado, os fabricantes precisam proteger e expandir sua participação de mercado, inovando com incentivos comerciais, ao mesmo tempo em que trabalham para preservar a proposta de valor de suas marcas”, disse Lauren Fernandes, vice-presidente de Liderança de Pensamento Global da NIQ.

O sentimento positivo dos consumidores é apoiado por dados impressionantes de vendas globais, com o relatório NIQ Retail Measurement Services (Serviços de Medição de Varejo da NIQ, em português) revelando um aumento de 4,8% nas vendas das 10 maiores marcas globais, superando ligeiramente o crescimento anual de 4,3% das marcas próprias. Contudo, existem diferenças regionais: os egípcios mostram uma preferência mais forte por marcas próprias, ao passo que os sul-coreanos são menos propensos a considerar marcas próprias como uma alternativa viável às marcas conhecidas.

? Harmonizando o sucesso entre produtos de marca própria e de marca registrada

Estratégias que varejistas e fabricantes podem usar para criar sinergias de crescimento mútuo incluem:

Para marcas próprias: Efeito de halo de marca: a proximidade com marcas conhecidas aumenta o apelo das marcas próprias. Marcas prosperam com base no orgulho (30%), superioridade (37%) e notoriedade (48%). A confiança nas marcas próprias cresce quando elas oferecem qualidade premium, impulsionando as vendas. Âncora de preço : os produtos de marca registrada são frequentemente vendidos com um preço 26% superior em comparação com os produtos de marca própria em categorias globais de bens de consumo embalados (CPG). Uma diferença de preço pode inspirar o consumidor a fazer uma escolha orientada pelo valor e experimentar algo novo ou comparável.

Para produtos de marca registrada: Aumento de tráfego: quase dois terços (60%) dos consumidores globais confiam em marcas da loja devido ao endosso dos varejistas. Os dados da NIQ mostram que os principais varejistas do Reino Unido impulsionaram as vendas tanto de produtos de marca própria quanto de produtos de marca registrada. Em 2024, três varejistas do Reino Unido foram responsáveis por mais de 70% do crescimento de produtos de marca própria e mais de 86% do crescimento dos produtos de marca registrada, destacando como a reputação de um varejista pode beneficiar todos os seus produtos, incluindo as marcas conhecidas. Expansão de mercado: as marcas próprias impulsionam mais da metade do crescimento das vendas em categorias como café pronto para beber e barras de cereais, criando oportunidades para todas as marcas. Inicialmente acessíveis, elas melhoram a percepção da categoria e aumentam a aceitação das marcas conhecidas. As marcas devem se concentrar em áreas onde as marcas próprias expandem as oportunidades da categoria.



Sobre o relatório Finding Harmony on the Shelf: 2025 Global Outlook on Private Label & Branded Products (Encontrando harmonia nas prateleiras: perspectiva global de 2025 sobre produtos de marca própria e de marca registrada)

Este relatório inédito concentra-se nas tendências que impulsionam o crescimento global, avalia a dinâmica simbiótica/competitiva entre produtos de marca própria e de marca registrada e identifica oportunidades para varejistas e fabricantes impulsionarem a colaboração e o crescimento. Para entender como essas tendências estão afetando o seu mercado local, baixe uma cópia gratuita do relatório.

Metodologia de pesquisa

A pesquisa global do relatório NIQ 2025 Private Label & Branded Products (Produtos de marca própria e de marca registrada) foi realizada entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, abrangendo mais de 17.000 consumidores online em 25 países das regiões da Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio e África, e América do Norte. Os participantes incluíram consumidores frequentemente responsáveis por decisões de compra em nome de suas famílias e que voluntariamente aceitaram participar do estudo. Em cada país, a amostra seguiu cotas de idade e gênero baseadas nos dados oficiais do censo, assegurando que todos os grupos demográficos fossem representados com um tamanho de base estatisticamente confiável.

